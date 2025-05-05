Эксперт назвал преимущества российских мессенджеров на фоне отключения Skype

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Российские аналоги Skype и зарубежных мессенджеров демонстрируют высокую надёжность и имеют ряд преимуществ, включая независимость от иностранных поставщиков.
Об этом заявил в интервью NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко. По его словам, развитие отечественного IT-сектора позволяет предлагать конкурентоспособные решения, способные обеспечить стабильную работу в условиях ухода западных компаний с российского рынка.
Щербаченко также отметил, что отечественные платформы легко интегрируются с локальными сервисами, такими как электронная почта и облачные хранилища. Кроме того, использование российских решений способствует поддержке национальной IT-отрасли и снижает технологическую зависимость от зарубежных производителей.
Ранее стало известно, что корпорация Microsoft уведомила пользователей о скором завершении работы Skype. Сервис окончательно прекратит функционировать 5 мая 2025 года, после чего пользователям будет предложен переход на Microsoft Teams.
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С 5 мая Skype окончательно прекратил свое существование
«Отечественные решения независимы от иностранных вендоров, что обеспечивает стабильность работы в условиях ухода западных компаний. Многие мессенджеры предлагают развертывание на собственных серверах и используют сквозное шифрование, что особенно важно для отраслей с высокими требованиями к конфиденциальности», — сказал он.
Щербаченко также отметил, что отечественные платформы легко интегрируются с локальными сервисами, такими как электронная почта и облачные хранилища. Кроме того, использование российских решений способствует поддержке национальной IT-отрасли и снижает технологическую зависимость от зарубежных производителей.
«Российские разработчики быстрее реагируют на запросы пользователей и могут предложить доработки под конкретные нужды компаний. Использование российских платформ поддерживает местную IT-индустрию и снижает зависимость от зарубежных технологий», — отметил Щербаченко.
Ранее стало известно, что корпорация Microsoft уведомила пользователей о скором завершении работы Skype. Сервис окончательно прекратит функционировать 5 мая 2025 года, после чего пользователям будет предложен переход на Microsoft Teams.
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Дайана Хусинова