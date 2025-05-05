Росгвардия запустила новые сайты вневедомственной охраны Москвы и Подмосковья

Фото: ГУ Росгвардии по г. Москве
Главное управление вневедомственной охраны Федеральной службы войск нацгвардии России запустило новые интернет-ресурсы для московского и подмосковного главков, положив тем самым начало общефедеральному развёртыванию информационных платформ вневедомственной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по г. Москве.
Отмечается, что новые сайты призваны стать эффективным и удобным инструментом для взаимодействия с гражданами по вопросам компетенции службы.
Вневедомственная охрана решает широкий спектр задач, начиная от профилактики правонарушений и усиления антитеррористической защищённости, заканчивая обеспечением сохранности имущества граждан и организаций.
Реализация данного проекта станет важным шагом к повышению информационной открытости структуры, подразделения которой обеспечивают безопасность граждан и большого числа объектов.
На сайтах представлены сведения о самых востребованных услугах, включая охрану объектов, квартир и автомобилей. Также представлена информация о трудоустройстве в подразделения вневедомственной охраны, соцгарантиях для сотрудников и учебных заведениях Росгвардии.
Помимо этого, на порталах будут публиковаться последние новости о деятельности подразделений вневедомственной охраны в Москве и Подмосковье с соответствующими фото- и видеоматериалами.
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Вневедомственная охрана решает широкий спектр задач, начиная от профилактики правонарушений и усиления антитеррористической защищённости, заканчивая обеспечением сохранности имущества граждан и организаций.
Реализация данного проекта станет важным шагом к повышению информационной открытости структуры, подразделения которой обеспечивают безопасность граждан и большого числа объектов.
На сайтах представлены сведения о самых востребованных услугах, включая охрану объектов, квартир и автомобилей. Также представлена информация о трудоустройстве в подразделения вневедомственной охраны, соцгарантиях для сотрудников и учебных заведениях Росгвардии.
Помимо этого, на порталах будут публиковаться последние новости о деятельности подразделений вневедомственной охраны в Москве и Подмосковье с соответствующими фото- и видеоматериалами.
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Анастасия Чинкова