В Соцфонде рассказали о росте пенсий россиян в 2027 году
В России в 2027 году ожидается плановое увеличение страховых пенсий по старости для неработающих граждан. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.
По его словам, в 2027 году средний размер такой пенсии достигнет 30 241 рубля — это на 2 466 рублей больше текущего уровня. Речь идёт именно о среднем размере выплат по старости для пожилых граждан, которые не продолжают трудовую деятельность.
Кроме того, ранее вице‑премьер Татьяна Голикова озвучила параметры индексации страховых пенсий на 2027 год. С 1 февраля выплаты планируется повысить на 6,8%, а затем дополнительно — с 1 апреля — на 3,3 %.
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