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В Соцфонде рассказали о росте пенсий россиян в 2027 году

СФР: пенсии неработающих россиян в 2027 году вырастут на 2,4 тыс. рублей
Фото: iStock/mars58

В России в 2027 году ожидается плановое увеличение страховых пенсий по старости для неработающих граждан. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.



По его словам, в 2027 году средний размер такой пенсии достигнет 30 241 рубля — это на 2 466 рублей больше текущего уровня. Речь идёт именно о среднем размере выплат по старости для пожилых граждан, которые не продолжают трудовую деятельность.

Кроме того, ранее вице‑премьер Татьяна Голикова озвучила параметры индексации страховых пенсий на 2027 год. С 1 февраля выплаты планируется повысить на 6,8%, а затем дополнительно — с 1 апреля — на 3,3 %.

Александр Огарёв

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