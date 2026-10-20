В Соцфонде рассказали о росте пенсий россиян в 2027 году

20 октября 2026, 06:41

СФР: пенсии неработающих россиян в 2027 году вырастут на 2,4 тыс. рублей

Фото: iStock/mars58

В России в 2027 году ожидается плановое увеличение страховых пенсий по старости для неработающих граждан. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.