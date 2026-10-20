Нотариусы раскрыли самые необычные просьбы при составлении брачных договоров
Нотариусы нередко сталкиваются с необычными пожеланиями пар при оформлении брачного договора — вплоть до попыток регламентировать мельчайшие детали совместной жизни. Об этом РИА Недвижимость рассказали в пресс‑службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
Как пояснили в ведомстве, брачный договор регулирует исключительно имущественные отношения супругов. Тем не менее многие пары стремятся зафиксировать в документе буквально каждый аспект быта. Среди самых распространённых нестандартных просьб — прописать, кто будет мыть посуду, выгуливать собаку, готовить еду или помогать ребёнку с уроками.
Встречаются и куда более личные требования. Например, некоторые хотят юридически закрепить частоту исполнения супружеского долга либо установить лимит на лайки под чужими фото в соцсетях. Бывают просьбы запретить обсуждать семейные дела с близкими или обязать супругу во всём соглашаться с мужем и не вступать с ним в споры.
В практике нотариусов случались и вовсе экстраординарные запросы. Так, один мужчина хотел включить в договор условие, разрешающее жене вступить в повторный брак после его смерти, — при этом он детально описал, каким должен быть будущий избранник супруги. Нотариус разъяснил, что подобные пункты не могут быть зафиксированы в брачном договоре.
Кроме того, документ не вправе ограничивать правоспособность и дееспособность супругов. Нельзя, например, обязать партнёра не злоупотреблять алкоголем, запретить ему работать в определённой сфере, диктовать круг общения, увлечения или требования к внешнему виду. Такие условия юридически недопустимы и не подлежат включению в брачный договор.
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