Нотариусы раскрыли самые необычные просьбы при составлении брачных договоров

20 октября 2026, 05:46

ФНП: россияне требуют заключить в брачных договорах лимит на лайки

Фото: iStock/djedzura

Нотариусы нередко сталкиваются с необычными пожеланиями пар при оформлении брачного договора — вплоть до попыток регламентировать мельчайшие детали совместной жизни. Об этом РИА Недвижимость рассказали в пресс‑службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).