Ветеринары спасли трех бельчат с редчайшей особенностью
В Индиане ветеринары прооперировали трех бельчат, которые переплелись хвостами. Об этом сообщает издание Need to Know.
Такое крайне редкое явление называют «беличьим королем» — по аналогии с «крысиным королем», когда несколько грызунов запутываются хвостами. Животных нашел неравнодушный прохожий и отвез в центр реабилитации дикой природы ReWilding Indiana.
Специалисты отметили, что обычно такое случается, когда белки путаются хвостами в тесном гнезде — из-за липкого древесного сока, травы, веток или мусора. Пытаясь выбраться, они только сильнее стягивают узел, что может нарушить кровоснабжение.
Каждого бельчонка успыпили и прооперировали, чтобы сохранить как можно большую часть хвостов. В центре подчеркнули, что случай крайне редкий, и выразили надежду на выздоровление малышей. При этом возвращение в дикую природу может оказаться для них непростым: хвост нужен белке не только для красоты, но и для равновесия, прыжков, общения и защиты от холода.
Сейчас спасенные животные остаются под наблюдением. Специалисты оценят их состояние и решат, что делать с каждым дальше.
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