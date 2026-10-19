Ветеринары спасли трех бельчат с редчайшей особенностью

19 октября 2026, 19:18

В США ветеринары спасли трех бельчат, которые переплелись хвостами

Фото: iStock/Adam Bartosik

В Индиане ветеринары прооперировали трех бельчат, которые переплелись хвостами. Об этом сообщает издание Need to Know.