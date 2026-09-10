Эксперт назвал пять простых проверок автомобиля перед поездкой
Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов посоветовал водителям самостоятельно следить за шинами, техническими жидкостями, работой оптики, дворниками и пятнами на парковочном месте.
Осмотр покрышек стоит проводить не реже раза в месяц. Важно оценить не только давление: на боковой части резины не должно быть трещин, порезов или вздутий. Такие дефекты способны привести к повреждению колеса во время движения.
На остывшем моторе и ровной поверхности водитель может проконтролировать количество масла, антифриза и жидкости для очистки стекол. Уровень тормозной жидкости тоже легко увидеть в бачке. При ее снижении эксперт советует не добавлять состав самостоятельно, а сначала выяснить причину утечки.
Перед выездом следует включить ближний свет, габаритные огни, указатели поворота, стоп-сигналы и задние фонари. Отдельного внимания требуют щетки стеклоочистителя: изношенные элементы ухудшают обзор в дождь и снег.
Родионов в беседе с «Газетой.Ru» рекомендовал осматривать асфальт под машиной после длительной стоянки. Чистая вода в жаркий день обычно появляется из-за работы кондиционера. Масляные разводы, следы охлаждающей жидкости, запах бензина или резкий химический аромат требуют диагностики в сервисе.
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