Достижения.рф

Эксперт назвал пять простых проверок автомобиля перед поездкой

Fit Service назвал пять проверок машины, которые водитель может сделать сам
Фото: iStock/igoriss

Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов посоветовал водителям самостоятельно следить за шинами, техническими жидкостями, работой оптики, дворниками и пятнами на парковочном месте.



Осмотр покрышек стоит проводить не реже раза в месяц. Важно оценить не только давление: на боковой части резины не должно быть трещин, порезов или вздутий. Такие дефекты способны привести к повреждению колеса во время движения.

На остывшем моторе и ровной поверхности водитель может проконтролировать количество масла, антифриза и жидкости для очистки стекол. Уровень тормозной жидкости тоже легко увидеть в бачке. При ее снижении эксперт советует не добавлять состав самостоятельно, а сначала выяснить причину утечки.

Перед выездом следует включить ближний свет, габаритные огни, указатели поворота, стоп-сигналы и задние фонари. Отдельного внимания требуют щетки стеклоочистителя: изношенные элементы ухудшают обзор в дождь и снег.

Родионов в беседе с «Газетой.Ru» рекомендовал осматривать асфальт под машиной после длительной стоянки. Чистая вода в жаркий день обычно появляется из-за работы кондиционера. Масляные разводы, следы охлаждающей жидкости, запах бензина или резкий химический аромат требуют диагностики в сервисе.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0