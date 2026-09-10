Эксперт назвал пять простых проверок автомобиля перед поездкой

10 сентября 2026, 09:33

Fit Service назвал пять проверок машины, которые водитель может сделать сам

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Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов посоветовал водителям самостоятельно следить за шинами, техническими жидкостями, работой оптики, дворниками и пятнами на парковочном месте.