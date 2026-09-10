Психиатр предупредил о вреде обращения к ИИ
Врач-психиатр, нарколог и руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев предупредил, что постоянные разговоры с искусственным интеллектом способны ослабить интерес к реальному общению. Наибольшую уязвимость, по его словам, проявляют люди с тревожными и депрессивными переживаниями, а также склонные к социальной изоляции.
В беседе с RT специалист пояснил, что нейросеть часто подхватывает логику собеседника и поддерживает его выводы. При этом ИИ не выступает полноценным участником диалога, поскольку у него нет собственных чувств, опыта и позиции.
Проблема возникает, когда человек предпочитает чат-бота людям из-за его предсказуемости. Такое взаимодействие не требует принимать чужую точку зрения, переживать конфликт или искать компромисс. Постепенно реальные отношения могут казаться слишком сложными и утомительными.
Исаев добавил, что длительные обсуждения личных трудностей с нейросетью не заменяют работу над их причинами. Напротив, привычка постоянно возвращаться к тревожащим темам способна усилить зацикленность на переживаниях и желание уйти от социальных контактов.
Напомним, что ИИ умеет анализировать большие объёмы информации, быстро находить закономерности, отвечать на вопросы, переводить тексты, помогать с написанием писем, статей и программного кода. Он может обрабатывать изображения и звук, создавать иллюстрации, составлять планы, подбирать рекомендации и автоматизировать повторяющиеся задачи — от сортировки документов до подготовки отчётов.
При этом ИИ не обладает человеческим опытом, эмоциями и полноценным пониманием контекста. Его ответы могут содержать ошибки или неточности, поэтому особенно в вопросах здоровья, права, финансов и личных решений его стоит воспринимать как помощника, а не как замену специалисту или живому общению.
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