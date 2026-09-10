Психиатр предупредил о вреде обращения к ИИ

10 сентября 2026, 09:28

Психиатр Исаев: ИИ может снизить потребность в живом контакте

Фото: iStock/yucelyilmaz

Врач-психиатр, нарколог и руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев предупредил, что постоянные разговоры с искусственным интеллектом способны ослабить интерес к реальному общению. Наибольшую уязвимость, по его словам, проявляют люди с тревожными и депрессивными переживаниями, а также склонные к социальной изоляции.