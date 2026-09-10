Нарколог предупредил об опасности алкоголя «для уверенности»
Нарколог и психиатр клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский заявил, что привычка выпивать перед стрессовыми ситуациями способна постепенно привести к психологической зависимости. Риск связан прежде всего с мотивом употребления, а не с объемом спиртного.
В беседе с «Газетой.Ru» врач отметил, что единичный случай, когда человек выпил перед свиданием, публичным выступлением или разговором с руководителем, еще не указывает на зависимость. Поводом для тревоги становится убежденность, что без спиртного справиться с волнением не получится.
Тревожиться перед значимым событием естественно, подчеркнул специалист. Однако регулярные попытки снять напряжение при помощи алкоголя закрепляют в сознании опасную связь: стресс начинает ассоциироваться с необходимостью выпить.
Со временем такой способ эмоциональной самопомощи может распространяться на новые обстоятельства. Сначала человек употребляет перед ответственными встречами, затем — после тяжелого рабочего дня, во время ссор или при усталости. Зависимость не обязательно начинается с ежедневных доз, пояснил Рудковский.
Алкоголь не формирует уверенность в себе, а лишь на короткое время ослабляет самоконтроль и критичность. Из-за этого человек способен переоценить собственные возможности и принять необдуманное решение.
Врач предложил проверить отношение к спиртному простым вопросом: «Смогу ли я сделать это, если алкоголя рядом не окажется?» Сомнения в ответе могут говорить о формировании нездорового ритуала.
Особенно осторожными стоит быть людям с высокой тревожностью. По словам Рудковского, навыки саморегуляции помогают переживать стресс без внешних стимуляторов, тогда как спиртное закрепляет ощущение собственной беспомощности.
Читайте также: