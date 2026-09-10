Нарколог предупредил об опасности алкоголя «для уверенности»

10 сентября 2026, 09:17

Нарколог Рудковский: алкоголь «для храбрости» может стать опасной привычкой

Фото: iStock/fizkes

Нарколог и психиатр клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский заявил, что привычка выпивать перед стрессовыми ситуациями способна постепенно привести к психологической зависимости. Риск связан прежде всего с мотивом употребления, а не с объемом спиртного.