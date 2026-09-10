Психолог объяснил, как сохранить семью после измены
Семейный психолог Константин Никулин считает, что после измены партнерам стоит не пытаться восстановить прежний уклад, а договориться о новых правилах отношений. Для этого супругам важно откровенно обсудить причины кризиса, ожидания и шаги для возвращения доверия.
Эксперт в беседе с NEWS.ru отметил, что замалчивание произошедшего и возвращение к привычному быту не устранят накопившиеся обиды и тревогу. Пара должна определить, какие сферы нуждаются в переменах.
В частности, Никулин советует обсудить чувство одиночества, интимную жизнь, распределение домашних обязанностей и семейного бюджета. Отдельного разговора требуют личные границы, общение с посторонними людьми и время, которое партнеры проводят вместе.
По словам психолога, кризис иногда помогает супругам внимательнее относиться друг к другу. Однако сам факт предательства нельзя считать полезным опытом. Чаще он становится сигналом, что партнеры слишком долго не замечали отдаления или избегали честного разговора.
Никулин добавил, что каждому в паре нужно заранее понять, сколько времени он готов дать на восстановление отношений. Супругам стоит обозначить признаки, по которым они смогут оценить реальные изменения. Такой подход помогает сохранить ощущение выбора и понять, есть ли смысл продолжать совместную жизнь.
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