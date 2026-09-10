Психолог объяснил, как сохранить семью после измены

10 сентября 2026, 09:15

Психолог Никулин: после измены супруги должны решить, что поменять в отношениях

Фото: iStock/kieferpix

Семейный психолог Константин Никулин считает, что после измены партнерам стоит не пытаться восстановить прежний уклад, а договориться о новых правилах отношений. Для этого супругам важно откровенно обсудить причины кризиса, ожидания и шаги для возвращения доверия.