Эксперт назвал пять самых распространенных схем мошенничества этим летом
Руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Дмитрий Модель назвал пять самых распространенных мошеннических схем этим летом. Его слова приводит «Газета.Ru».
Первая схема — «сказочно дешевые» горящие туры. Мошенники предлагают путевки по ценам значительно ниже рыночных. Сначала они берут предоплату, а затем исчезают или продолжают имитировать работу: присылают фальшивые документы, выигрывая время для новых жертв. Специалист советует проверять наличие тура на сайте туроператора и проверять его через Единый федеральный реестр турагентов.
Вторая схема — «бесплатные» экскурсии. Туристам предлагают присоединиться к группе бесплатно, но на месте выясняется, что нужно платить за входные билеты, питание или посещение «партнерских» магазинов. Итоговые расходы часто многократно превышают стоимость обычной экскурсии.
Третья схема — продажа авиа- и железнодорожных билетов на фейковых сайтах. Мошенники копируют официальные ресурсы перевозчиков, предлагают билеты по заниженным ценам, получают персональные и платежные данные, а затем исчезают. Эксперт рекомендует покупать билеты только на официальных сайтах и в приложениях авиакомпаний и РЖД.
Четвертая схема — «отели-призраки». Бронирование жилья через поддельные сайты приводит к тому, что туристы либо не находят отель по адресу, либо видят объект, не соответствующий фотографиям. Модель советует пользоваться проверенными сервисами и сверять информацию с официальным сайтом отеля.
Пятая схема — оплата услуг за границей через неофициальные каналы. Аренда авто, экскурсии и другие услуги предлагают с переводом предоплаты на номер телефона или через неизвестные сервисы. После перечисления денег организатор перестает выходить на связь. Собеседник издания рекомендует оплачивать только через безопасные платформы и по возможности договариваться о постоплате.