Эксперт назвал пять самых распространенных схем мошенничества этим летом

14 июля 2026, 09:33

Эксперт НИФИ Минфина Модель: мошенники предлагают «сказочно дешевые» горящие туры

Фото: iStock/Pla2na

Руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Дмитрий Модель назвал пять самых распространенных мошеннических схем этим летом. Его слова приводит «Газета.Ru».





Первая схема — «сказочно дешевые» горящие туры. Мошенники предлагают путевки по ценам значительно ниже рыночных. Сначала они берут предоплату, а затем исчезают или продолжают имитировать работу: присылают фальшивые документы, выигрывая время для новых жертв. Специалист советует проверять наличие тура на сайте туроператора и проверять его через Единый федеральный реестр турагентов.



Вторая схема — «бесплатные» экскурсии. Туристам предлагают присоединиться к группе бесплатно, но на месте выясняется, что нужно платить за входные билеты, питание или посещение «партнерских» магазинов. Итоговые расходы часто многократно превышают стоимость обычной экскурсии.



Третья схема — продажа авиа- и железнодорожных билетов на фейковых сайтах. Мошенники копируют официальные ресурсы перевозчиков, предлагают билеты по заниженным ценам, получают персональные и платежные данные, а затем исчезают. Эксперт рекомендует покупать билеты только на официальных сайтах и в приложениях авиакомпаний и РЖД.



Четвертая схема — «отели-призраки». Бронирование жилья через поддельные сайты приводит к тому, что туристы либо не находят отель по адресу, либо видят объект, не соответствующий фотографиям. Модель советует пользоваться проверенными сервисами и сверять информацию с официальным сайтом отеля.



Пятая схема — оплата услуг за границей через неофициальные каналы. Аренда авто, экскурсии и другие услуги предлагают с переводом предоплаты на номер телефона или через неизвестные сервисы. После перечисления денег организатор перестает выходить на связь. Собеседник издания рекомендует оплачивать только через безопасные платформы и по возможности договариваться о постоплате.