Пенсионерам напомнили о сроке уведомления Соцфонда при выходе на работу
Сенатор Игорь Мурог заявил, что отдельным категориям пенсионеров нужно сообщать Социальному фонду России о трудоустройстве в течение пяти дней.
Требование касается получателей социальной пенсии по старости или случаю потери кормильца. Передать сведения необходимо и тем, кому назначили доплату до регионального прожиточного минимума пенсионера. Информацию можно направить через личный кабинет на портале СФР либо обратиться в клиентскую службу фонда. Мурог в беседе с RT предупредил, что задержка с подачей сведений способна привести к переплате. Полученные сверх положенного средства затем придется вернуть.
Получателям страховой пенсии отдельно обращаться в Соцфонд не требуется. Работодатель сам передает сведения о новом сотруднике, после чего фонд учитывает занятость при индексации выплат. Уточнить состав назначенных мер поддержки и необходимость подачи документов можно на сайте СФР.
Пенсия в России — это регулярная выплата, которую граждане получают при достижении установленного возраста, инвалидности или потере кормильца. Основной вид выплат — страховая пенсия: ее размер зависит от трудового стажа, официальной зарплаты и накопленных пенсионных коэффициентов. В 2026 году право на страховую пенсию по старости возникает при наличии необходимого стажа и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, а общеустановленный пенсионный возраст постепенно повышается.
Также в России существуют социальные пенсии для граждан, которые не набрали требуемый страховой стаж или пенсионные коэффициенты. Их назначают позднее страховой пенсии, а размер может быть увеличен за счет региональной социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера. Большинство вопросов о назначении, перерасчете и доставке выплат можно решить через Социальный фонд России, портал «Госуслуги» или клиентские службы СФР.
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