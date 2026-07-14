Пенсионерам напомнили о сроке уведомления Соцфонда при выходе на работу

14 июля 2026, 10:15

Сенатор Мурог: некоторым пенсионерам нужно сообщать Соцфонду о трудоустройстве

Фото: iStock/mars58

Сенатор Игорь Мурог заявил, что отдельным категориям пенсионеров нужно сообщать Социальному фонду России о трудоустройстве в течение пяти дней.