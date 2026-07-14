Зоопсихолог объяснила, почему питомец постоянно ходит за хозяином
Зоопсихолог Светлана Капустина объяснила, почему домашние питомцы постоянно следуют за хозяином. Ее слова приводит газета «Известия».
Эксперт отметила, что за таким поведением может стоять как здоровая привязанность, так и сепарационная тревога. Собаки ходят за человеком из-за стайного инстинкта, воспринимая его как источник безопасности и пищи. Кошки, напротив, более самостоятельны, и их следование за хозяином говорит об индивидуальной привязанности, появившейся в раннем возрасте.
При здоровой привязанности питомец идет за человеком, но при этом не паникует при его кратковременном отсутствии и спокойно остается один. При сепарационной тревоге животное дрожит, скулит, царапает дверь, ходит по кругу и портит предметы у выхода из дома. Причинами могут быть разлука, переезд, перестановка или появление нового члена семьи.
Чтобы избежать такого поведения у питомца, специалист рекомендует постепенно приучать его к одиночеству: выходить из комнаты на несколько секунд, постепенно увеличивая время своего отсутствия. Также важно следить за состоянием животного и не контактировать с ним на пике тревоги.
Кроме того, важно обустроить отдельное место с игрушками, приучать его находиться там с помощью лакомств и игр. Также владельцу следует вести себя спокойно при уходе и возвращении, избегая эмоциональных прощаний и встреч.
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