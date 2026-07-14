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Зоопсихолог объяснила, почему питомец постоянно ходит за хозяином

Зоопсихолог Капустина: следующий за хозяином питомец может страдать от тревоги
Фото: iStock/Anna-av

Зоопсихолог Светлана Капустина объяснила, почему домашние питомцы постоянно следуют за хозяином. Ее слова приводит газета «Известия».



Эксперт отметила, что за таким поведением может стоять как здоровая привязанность, так и сепарационная тревога. Собаки ходят за человеком из-за стайного инстинкта, воспринимая его как источник безопасности и пищи. Кошки, напротив, более самостоятельны, и их следование за хозяином говорит об индивидуальной привязанности, появившейся в раннем возрасте.

При здоровой привязанности питомец идет за человеком, но при этом не паникует при его кратковременном отсутствии и спокойно остается один. При сепарационной тревоге животное дрожит, скулит, царапает дверь, ходит по кругу и портит предметы у выхода из дома. Причинами могут быть разлука, переезд, перестановка или появление нового члена семьи.

Чтобы избежать такого поведения у питомца, специалист рекомендует постепенно приучать его к одиночеству: выходить из комнаты на несколько секунд, постепенно увеличивая время своего отсутствия. Также важно следить за состоянием животного и не контактировать с ним на пике тревоги.

Кроме того, важно обустроить отдельное место с игрушками, приучать его находиться там с помощью лакомств и игр. Также владельцу следует вести себя спокойно при уходе и возвращении, избегая эмоциональных прощаний и встреч.

Лидия Пономарева

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