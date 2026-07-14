Зоопсихолог объяснила, почему питомец постоянно ходит за хозяином

14 июля 2026, 10:16

Зоопсихолог Капустина: следующий за хозяином питомец может страдать от тревоги

Фото: iStock/Anna-av

Зоопсихолог Светлана Капустина объяснила, почему домашние питомцы постоянно следуют за хозяином. Ее слова приводит газета «Известия».