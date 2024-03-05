Эксперт назвал риски для ЕС в случае остановки транзита газа из РФ через Украину

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Прекращение транзита российского газа через Украину может значительно осложнить положение государств Евросоюза, которые сильно зависят от этого транзита, таких как Венгрия, Австрия и Словакия.
Это приведет к повышению цен на газ, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью «Известиям».
По его мнению, позиция еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон может не найти однозначной поддержки в Европейском союзе, поскольку решение должно быть принято на уровне совета ЕС.
Ранее Кадри Симсон заявил, что Евросоюз планирует прекратить использование украинского газотранзита с 2025 года. При этом есть возможность для дальнейшего использования непосредственно самой украинской газотранспортной системы.
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По его мнению, позиция еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон может не найти однозначной поддержки в Европейском союзе, поскольку решение должно быть принято на уровне совета ЕС.
«По последнему заявлению украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля можно продолжать использовать украинскую газотранспортную систему. Просто юридически будет оформлено, что там заказчиком транзита будет европейская компания, то есть, по сути дела, это будет продолжение транзита», — считает Митрахович.В случае прекращения транзита через Украину цены на газ резко вырастут, и странам придется приобретать его через другие государства, уверен эксперт.
Ранее Кадри Симсон заявил, что Евросоюз планирует прекратить использование украинского газотранзита с 2025 года. При этом есть возможность для дальнейшего использования непосредственно самой украинской газотранспортной системы.
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Артем Кузьмин