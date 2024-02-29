В Эстонии предложили полностью запретить транзит товаров через Россию

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Эстония предложила запретить транзит любых товаров через Россию. Об этом сообщила премьер-министр государства Кая Каллас в интервью Sky News.
Ранее советник вице-канцлера Минобороны Эстонии Кайдо Тийтус заявил, что на границе с Россией будут построены порядка 600 бетонных бункеров. Целью возведения этих укрытий стала защита территории от «возможной агрессии» со стороны России. Также такие бункеры планируют возвести Латвия и Литва также на общей с Россией границе.
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Анастасия Чинкова