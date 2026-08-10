Эксперт назвал самые грибные места в Московской области

10 августа 2026, 18:27

В Подмосковье ожидается новая грибная волна

Фото: iStock/Dima Berlin

Белый сетчатый гриб лучше всего искать под Серпуховом, а маслята и рыжики обычно встречаются в лесах под Луховицами. Об этом рассказал эксперт журнала «Школа грибоводства» Александр Зименко.





Он отметил, что грибы не растут в жаркую и сухую погоду, сейчас хорошо плодоносит только лисичка. Этот гриб можно собирать в лесах Наро-Фоминска, Егорьевска или Орехово-Зуева. Со среды синоптики обещают похолодание и дожди, а значит, что через 10 дней в Подмосковье начнется новая грибная волна.





«Многие захотят набрать белый сетчатый гриб, так как он считается самым вкусным для супа. Правда, этот вид иногда не дает третью волну роста. Обычно за ними едут на юг Московской области, например под Серпухов», — уточнил Зименко в разговоре с Москвой 24.