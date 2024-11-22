ЦБ объяснил работу телефонных аферистов мемом «Бу, испугался?»

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Банк России поделился видео в своём Телеграм-канале, где телефонный мошенник — герой мема «Бу, испугался?».
«Бу! Испугался? Не бойся, я друг. Я тебя не обижу, иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной, посмотри мне в глаза, скажи мне код из СМС. Давай переведём деньги на специальный безопасный счёт. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так?», — говорил анимированный кот.
Видеоролик закончился тем, что его авторы посоветовали не тратить своё время на общение подобного рода и «класть трубку без разговоров».
Ранее в рамках конференции «Безопасность клиента на первом месте» директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский рассказал, что мошенники воздействуют на жертв гибридным способом. Они объединяют традиционные методы манипулирования с цифровыми технологиями и от такого подхода процесс обмана превращается в «кибермистификацию».
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