Юрист Соловьев рассказал о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Фото: istockphoto.com/ru/Михаил Руденко
Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что телефонные аферисты изобрели новую двухэтапную схему взлома аккаунтов граждан на «Госуслугах» и других сервисах. Об этом информирует агентство «Прайм».
Мошенник звонит потенциальной жертве и представляется работником «Почты России». По его словам, на имя гражданина якобы пришло почтовое отправление, которое возможно получить только при личном посещении отделения связи.
При этом преступник обещает упростить процесс, прислав уведомление на телефон, однако для оформления заявки необходимо назвать код из СМС. Примечательно, что если человек прекращает разговор со злоумышленником, то обман переходит в новую стадию.
Юрист рассказал, что через некоторое время человеку поступает звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов, который уведомляет о взломе учетной записи на «Госуслугах», и для ее защиты снова нужен код из сообщений. Таким способом, по словам Соловьева, аферисты хотят похитить у граждан деньги, недвижимость, а также оформить микрозаймы. Не следует вступать в телефонные беседы с неизвестными, заключил юрист.
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При этом преступник обещает упростить процесс, прислав уведомление на телефон, однако для оформления заявки необходимо назвать код из СМС. Примечательно, что если человек прекращает разговор со злоумышленником, то обман переходит в новую стадию.
Юрист рассказал, что через некоторое время человеку поступает звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов, который уведомляет о взломе учетной записи на «Госуслугах», и для ее защиты снова нужен код из сообщений. Таким способом, по словам Соловьева, аферисты хотят похитить у граждан деньги, недвижимость, а также оформить микрозаймы. Не следует вступать в телефонные беседы с неизвестными, заключил юрист.
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Екатерина Коршунова