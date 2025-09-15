Россиянам объяснили, почему опасно перезванивать незнакомцам
Мошенники используют новый метод обмана, принуждая людей самостоятельно перезванивать на незнакомые номера. Аферисты имитируют работу колл-центра, чтобы снизить бдительность жертв. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.
Он объяснил, что при самостоятельном звонке у людей создается ложное ощущение контроля над ситуацией. Однако на самом деле это играет на руку мошенникам.
Преступники тщательно имитируют работу колл-центра: притворно «ставят» жертв в очередь ожидания, включают автоинформатор с правильной мелодией и даже создают фальшивые звуки «шума офиса» на фоне. Все это — чтобы успокоить собеседника и придать себе легитимности.
Гаврилов подчеркнул, что в телефонном разговоре мошенники могут оперативно подстраивать легенду под ответы жертвы, получать дополнительную информацию и даже записывать голос для последующего использования.
Для защиты от подобных схем рекомендуется никогда не перезванивать на подозрительные номера. Контакты любого банка следует искать исключительно на официальных сайтах или на обратной стороне карты.
«Не диктуйте коды и реквизиты под голос «оператора на линии» или «службы безопасности», каким бы убедительным он ни казался. Пауза и проверка возвращают вам контроль над ситуацией», — добавил Гаврилов.