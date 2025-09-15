Россиянам объяснили, почему опасно перезванивать незнакомцам

15 сентября 2025, 04:33

Депутат Гаврилов: Мошенники вынуждают жертву перезвонить на незнакомый номер

Фото: iStock/Sandwish

Мошенники используют новый метод обмана, принуждая людей самостоятельно перезванивать на незнакомые номера. Аферисты имитируют работу колл-центра, чтобы снизить бдительность жертв. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.





Он объяснил, что при самостоятельном звонке у людей создается ложное ощущение контроля над ситуацией. Однако на самом деле это играет на руку мошенникам.



Преступники тщательно имитируют работу колл-центра: притворно «ставят» жертв в очередь ожидания, включают автоинформатор с правильной мелодией и даже создают фальшивые звуки «шума офиса» на фоне. Все это — чтобы успокоить собеседника и придать себе легитимности.





Фермеры загнали лесников в клетку из-за их нежелания ловить тигра

«Не диктуйте коды и реквизиты под голос «оператора на линии» или «службы безопасности», каким бы убедительным он ни казался. Пауза и проверка возвращают вам контроль над ситуацией», — добавил Гаврилов.