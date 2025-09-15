ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества со школьными психологами

15 сентября 2025, 09:26

Фото: iStock/welcomia

ВТБ сообщает о распространении новой схемы мошенничества. Злоумышленники выдают себя за школьных психологов и рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов. Об этом пишет РИА Новости.