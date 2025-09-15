ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества со школьными психологами
ВТБ сообщает о распространении новой схемы мошенничества. Злоумышленники выдают себя за школьных психологов и рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов. Об этом пишет РИА Новости.
Они утверждают, что ребенок не прошел обязательное тестирование. Аферисты звонят жертвам и предлагают пересдать тест через ссылку, которая ведет на фишинговый сайт. Это позволяет им получить доступ к личным данным и банковским аккаунтам. Затем они сообщают о якобы утечке данных или угрозе уголовного преследования.
Используя психологическое давление, мошенники запугивают детей и их родителей. Они требуют включить видеозапись и устроить «проверку» дома. Жертв просят собрать деньги и ценные вещи для передачи курьеру.
ВТБ напоминает, что представители Центробанка или финансового мониторинга никогда не звонят гражданам с подобными требованиями.
