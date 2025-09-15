В Ногинске задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 1,8 млн рублей
Ногинские полицейские задержали 19-летнего жителя Сочи, подозреваемого в мошенничестве. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«79-летней местной жительнице позвонили неизвестные, которые после долгих разговоров убедили её собрать все наличные деньги и «задекларировать». Пенсионерка согласилась и передала курьеру 1 млн 800 тыс. рублей, однако тот был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд заключил фигуранта под стражу», – отметила Петрова.Сейчас следственные органы устанавливают соучастников преступления, а также причастность злоумышленника к аналогичным эпизодам.