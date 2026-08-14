Эксперт назвал способы сохранить цену автомобиля при перепродаже

14 августа 2026, 11:10

Названы влияющие на удешевление автомобилей на вторичном рынке факторы

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Руководитель одного из автосервисов Fit Service Андрей Кузин посоветовал владельцам регулярно обслуживать машину и сохранять заказ-наряды, чтобы не потерять значительную часть ее стоимости при продаже. Об этом сообщает «За рулем».