Эксперт назвал способы сохранить цену автомобиля при перепродаже
Руководитель одного из автосервисов Fit Service Андрей Кузин посоветовал владельцам регулярно обслуживать машину и сохранять заказ-наряды, чтобы не потерять значительную часть ее стоимости при продаже. Об этом сообщает «За рулем».
По словам специалиста, новый автомобиль за первый год эксплуатации дешевеет на 5–30 процентов. Точный размер потери зависит от марки, модели и ситуации на рынке.
Покупатели на вторичном рынке учитывают предстоящие расходы на содержание транспорта. На цену влияет доступность запчастей, включая кузовные элементы и светотехнику. Дефицит таких деталей снижает интерес к машине и вынуждает продавцов уменьшать стоимость.
На остаточную цену влияет и политика официальных дилеров. Осенью 2025 года автомобили Chery на вторичном рынке теряли в цене из-за регулярных распродаж и крупных скидок на новые машины.
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