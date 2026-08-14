В России утвердили ГОСТ на стеклянные банки для сыпучего кофе
В России утвердили государственный стандарт на стеклянные банки, предназначенные для упаковки сыпучего кофе и продуктов на его основе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ГОСТа.
Документ вступит в силу с 1 апреля 2027 года. Согласно новым требованиям, ёмкости будут подразделяться на круглые и не круглые. Глубина углубления для этикетки на корпусе должна составлять от 0,2 до 0,6 миллиметра.
На внешней поверхности допускаются следы от вакуумных отверстий формового комплекта. Какие-либо покрытия на внутренних поверхностях, а также прилипшие осколки, стеклянная пыль, нити и шипы в самой банке категорически запрещены. Уточняется, что небольшое количество пузырьков в стекле присутствовать может — от двух до пяти штук в зависимости от объёма изделия.
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