В России утвердили ГОСТ на стеклянные банки для сыпучего кофе

14 августа 2026, 01:31

В 2027 году в РФ вступит в силу ГОСТ на стеклянные банки для сыпучего кофе

Фото: iStock/parus77

В России утвердили государственный стандарт на стеклянные банки, предназначенные для упаковки сыпучего кофе и продуктов на его основе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ГОСТа.