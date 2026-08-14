Осенние жигалки начали нападать на жителей столичного региона
Биолог Дмитрий Сафонов предупредил, что в августе в Москве и Подмосковье возрастает активность осенних жигалок. Эти насекомые способны кусать людей и внешне почти не отличаются от привычных комнатных мух. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, жигалки питаются кровью, поскольку она нужна им для развития яиц. Пик численности насекомых приходится на конец лета. От комнатных мух жигалок трудно отличить без внимательного осмотра. Их укусы напоминают укусы комаров или слепней.
Если вас укусила муха-жигалка, промойте место укуса водой с мылом и обработайте антисептиком — например, хлоргексидином или спиртовой салфеткой. Это поможет снизить риск раздражения и попадания инфекции, особенно если кожа была расчесана.
Чтобы уменьшить зуд, покраснение и отёк, можно приложить к укусу холодный компресс на 10–15 минут. При выраженном зуде допустимо использовать антигистаминный гель или принять противоаллергическое средство по инструкции, если у вас нет противопоказаний. Старайтесь не чесать повреждённый участок кожи.
Обратитесь к врачу, если отёк быстро увеличивается, появляется сильная боль, гной, повышение температуры или признаки аллергической реакции — затруднённое дыхание, слабость, отёк лица и губ. Срочная медицинская помощь нужна при любых симптомах тяжёлой аллергии.
Читайте также: