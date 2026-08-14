Осенние жигалки начали нападать на жителей столичного региона

14 августа 2026, 07:30

Сафонов: Активизирующиеся в августе осенние жигалки кусают людей

Фото: iStock/Miriana Stumpf

Биолог Дмитрий Сафонов предупредил, что в августе в Москве и Подмосковье возрастает активность осенних жигалок. Эти насекомые способны кусать людей и внешне почти не отличаются от привычных комнатных мух. Об этом пишет РИА Новости.