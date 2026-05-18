Эксперт назвал три главных признака хорошей клубники при покупке

18 мая 2026, 18:26

При выборе клубники в первую очередь нужно оценить состояние ягод. Они должны оставаться плотными, без вмятин, повреждений, плесени или гнили. Об этом рассказал бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод.





В беседе с «Татар-информом» эксперт подчеркнул: важно обратить внимание на запах, так как это очень важный показатель.

«Бывает, конечно, что клубнику продают «пластиковую», которая лежит долго, но она не самая вкусная. Однако сейчас клубника сезонная, нормальная, поэтому можно выбрать ягоду, которая имеет и красивый вид, и хороший запах. Если вам дадут её укусить, то клубника должна ещё иметь и клубничный вкус», — пояснил он.