Врач предупредила о скрытом риске жевательной резинки
Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Виктория Степанова рассказала, чем может быть опасна жевательная резинка. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам Степановой, жевательная резинка, спешка во время еды или разговоры за столом могут привести к заглатыванию лишнего воздуха. Одна часть этого воздуха выходит из организма с отрыжкой, а другая попадает в кишечник и провоцирует вздутие.
Чтобы избежать подобных проблем, гастроэнтеролог рекомендует есть медленно, тщательно пережёвывая пищу, и избегать использования телефона или просмотра телевизора во время еды. Доктор отметила, что газированные безалкогольные напитки, пиво, игристое вино и некоторые сахарозаменители, такие как сорбит и ксилит, могут способствовать вздутию.
