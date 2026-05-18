Россиянам рассказали, как правильно заходить в воду, чтобы не остановить сердце

Кардиолог Прокофьев: резкое погружение в воду может привести к остановке сердца
Врач-кардиолог Денис Прокофьев предупредил, что резкое погружение в воду может спровоцировать остановку сердца. Чтобы избежать негативных последствий, специалист рекомендует заходить в водоём постепенно.
В беседе с NEWS.ru кардиолог объяснил это тем, что тело обязательно должно привыкнуть к температуре воды.
«Если просто зайти очень резко либо прыгнуть, это может привести к остановке сердца. Погружаемся исключительно с берега с интервалом в одну минуту, постепенно заходим, проводим в водоёме не более 15 минут, не заплываем далеко, где нет никаких буйков. В алкогольном опьянении купаться не стоит», — заявил Прокофьев.Кроме того, врач предупредил об опасности высокой температуры воздуха: жара может обострить сердечно-сосудистые заболевания, вызвать гипертонические кризы, ишемические инсульты и обмороки из-за гипоксии.
Для охлаждения организма Прокофьев рекомендует накладывать на запястья и голеностопы холодные повязки и пить до трёх литров жидкости в день, чтобы избежать обезвоживания.