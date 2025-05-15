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Дачникам в РФ назвали растения, за выращивание которых на участке грозит штраф в 300 тысяч рублей

Дачников могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за выращивание шалфея и мимозы
Фото: iStock/VvoeVale

Фото: iStock/VvoeVale

Дачникам и садоводам запрещено выращивать на участках ряд растений, включая мак снотворный, коноплю, шалфей предсказателей и голубой лотос. Об этом сообщила РИА Новости руководитель федеральной общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Бурякова.
Нарушителям грозит штраф до 300 тыс. рублей.

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В список запрещённых культур также входят гавайская роза, кувшинка голубая, мимоза хостилис и ипомея трёхцветная. Бурякова подчеркнула, что даже незнание закона не освобождает от ответственности, призвав садоводов тщательно проверять растения перед посадкой.

«Здесь предусмотрены как штрафы от 1,5- до 300 тысяч рублей, так и уголовная ответственность по статье 231 УК РФ», — уточнила она.
14 мая сообщалось, что Мособлдума рассмотрит на ближайшем заседании законопроект о штрафе в 5 тыс. руб. для граждан за борщевик на земельном участке.

Владельцев земельных участков, где находят заросли борщевика, штрафуют и сейчас. В Подмосковье установлен дифференцированный размер штрафа. Для физических лиц он составляет от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

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Дачников призвали проверить соленья, которые хранились в погребе
Врач Кашух: дачникам стоит проверить соленья, которые хранились в погребе
14 мая 2025, 20:17

Фото: iStock/HansJoachim

«Оценивая после прошедшей зимы запасы солений, нужно в первую очередь выяснить, как долго они хранятся. Домашние консервы пригодны в пищу в течение одного — двух лет, в зависимости от вида и способа приготовления», — пояснила Кашух в беседе с RT.

Врач напомнила о ботулизме, который вызывает бактерия Clostridium botulinum. По ее словам, при хранении банок с консервами при температуре, близкой к комнатной, споры бактерии оживают и выделяют токсины.

Особенно хорошо клостридии сохраняются в банках с грибными и овощными консервами, а также ягодах, перетёртых с сахаром, которые не подвергали термической обработке, предупредила Кашух.

Тем временем эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в разговоре с «Москвой 24» посоветовала дачникам использовать темное хозяйственное мыло и шампуни от блох для борьбы с тлёй на дачном участке.

«Если она появится, когда листья уже окрепли и образовались ягоды, то ничего страшного, скорее всего, не произойдет — будет лишь чуть хуже урожай. Но если тля покроет нежные майские листочки, то она высосет из растения все силы», — пояснила специалист.

Она уточнила, что растение в итоге может не дать урожай или вовсе погибнуть.

Так, Воронова посоветовала сделать раствор из темного хозяйственного мыла и опрыскать им кусты и деревья. Также можно использовать зеленое калийное мыло и шампунь для животных от блох и клещей.

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Госдума приняла в первом чтении закон о приеме в вузы на платное отделение
14 мая 2025, 19:33

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение приняла Госдума в первом чтении. Проект предлагает закрепить за кабмином право установления числа мест приема на платное обучение по программам высшего образования.
Уточняется, что полномочия могут начать действовать с сентября следующего года. Таким образом платный набор в вузы будет регулироваться для сокращения дефицита квалифицированных кадров. Вузы смогут принимать студентов на платную основу только по утвержденным квотам. Порядок и сроки установления данного объема определит кабмин.

В закон «Об образовании в Российской Федерации» внесут соответствующие изменения.

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#новости
#госдума
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Добровольно в рабство: эксперт раскрыл страшные последствия закрытых вечеринок в ОАЭ
Адвокат Багатурия раскрыл схему торговли девушками в ОАЭ
14 мая 2025, 18:14

Фото: iStock/Jordi Salas

Адвокат Вадим Багатурия рассказал NEWS.ru о реальной опасности, которая грозит участницам закрытых вечеринок в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, девушки могут попасть в рабство.
Так он прокомментировал новость об украинской модели Марии Ковальчук, родные которой подозревают, что она стала жертвой работорговцев.
«Что касается убеждений родственников, что Мария стала жертвой торговли людьми, я допускаю, что она попала в сети работорговцев. Но поехала она туда добровольно. Не секрет, что многие красивые молодые девушки в Эмиратах занимаются эскортом. Хоть мы не имеем свидетельств, что Мария была эскортницей, по косвенным она подпадает под эту категорию», — пояснил эксперт.
Он также напомнил, что проституция в арабских странах, включая ОАЭ, запрещена.
«Если какую-то женщину ловят на постыдном занятии, ей грозят денежный штраф и депортация», — предупредил Багатурия.

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#опасность
#депортация
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Стали известны ключевые изменения в правилах зачисления в вузы в 2025 году
Для поступления в вуз требуется согласие на зачисление
14 мая 2025, 18:10

Фото: iStock/Muralinath

Как будет проходить зачисление в вузы в 2025 года рассказал директор по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов.
«Минобрнауки перед началом приёмной кампании 2025 года обновило порядок зачисления в вузы. Несмотря на то что документы ежегодно корректируются, серьёзные изменения происходят редко, но в этом году новшества стали действительно значимыми, а некоторые из них могут стать неожиданностью для абитуриентов и их родителей. Одно из ключевых изменений — возвращение согласия на зачисление», — отметил Хвостов в беседе с RT.

Он уточнил, что ранее зачисление происходило по оригиналу аттестата, на сегодняшний день такую практику отменили.

По словам эксперта, для поступления в ВУЗ необходимо вовремя предоставить документы и подать согласие на зачисление. Сделать это можно, приехав непосредственно в учебное заведение, или через портал «Госуслуги» и сайты вузов.

Кроме того, теперь на «Госуслугах» и на сайтах университетов будут публиковаться списки подающих документы и конкурсные списки.

Тем временем директор IT-колледжа «Хекслет» Антон Васильев рассказал «Газете.Ru» о плюсах поступления в вузы из ссузов.

«Тем, кто планирует работать в сферах, где высшее образование является формальным требованием — например, в медицине, юриспруденции, преподавании или госслужбе — без вузовского диплома не обойтись. То же касается некоторых направлений в IT», — пояснил эксперт.

При этом он напомнил, что с 2025 года поступить в вуз после колледжа можно будет по внутренним экзаменам, то есть без ЕГЭ. Однако такая возможность будет только в случае, если специальность в колледже и вузе совпадает. Кроме того, многие университеты предлагают выпускникам ссузов специальные сокращённые программы обучения.

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В Госдуме нашли способ отказаться от практики отключения горячей воды в РФ
Депутат Глазкова: отказаться от ежегодного отключения горячей воды возможно
14 мая 2025, 17:47

Фото: iStock/nikkytok

Чтобы отказаться от ежегодного отключения горячей воды, необходимо все объекты ЖКХ забрать у частных подрядчиков и передать под государственный контроль. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова.
«До тех пор, пока объекты коммунального хозяйства не будут переданы в госсобственность, этот коллапс так и будет продолжаться. Мы так и будем наблюдать рост цен, постоянные отключения воды на длительные периоды», — объяснила депутат.

По ее словам, в систему ЖКХ нужно вкладывать средства для ее эффективной работы, но у частных подрядчиков нет нужного количества денег.

Напомним, совсем скоро в Москве и Подмосковье начнётся плановое отключение горячей воды для подготовки к следующему сезону теплоснабжения. О том, когда начнутся профилактические и ремонтные работы на системах водоснабжения, а также как подготовиться к отсутствию горячей воды, читайте в материале «Радио 1».

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