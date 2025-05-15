Дачникам в РФ назвали растения, за выращивание которых на участке грозит штраф в 300 тысяч рублей

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Дачникам и садоводам запрещено выращивать на участках ряд растений, включая мак снотворный, коноплю, шалфей предсказателей и голубой лотос. Об этом сообщила РИА Новости руководитель федеральной общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Бурякова.
Нарушителям грозит штраф до 300 тыс. рублей.
В список запрещённых культур также входят гавайская роза, кувшинка голубая, мимоза хостилис и ипомея трёхцветная. Бурякова подчеркнула, что даже незнание закона не освобождает от ответственности, призвав садоводов тщательно проверять растения перед посадкой.
Владельцев земельных участков, где находят заросли борщевика, штрафуют и сейчас. В Подмосковье установлен дифференцированный размер штрафа. Для физических лиц он составляет от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.
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В список запрещённых культур также входят гавайская роза, кувшинка голубая, мимоза хостилис и ипомея трёхцветная. Бурякова подчеркнула, что даже незнание закона не освобождает от ответственности, призвав садоводов тщательно проверять растения перед посадкой.
«Здесь предусмотрены как штрафы от 1,5- до 300 тысяч рублей, так и уголовная ответственность по статье 231 УК РФ», — уточнила она.14 мая сообщалось, что Мособлдума рассмотрит на ближайшем заседании законопроект о штрафе в 5 тыс. руб. для граждан за борщевик на земельном участке.
Владельцев земельных участков, где находят заросли борщевика, штрафуют и сейчас. В Подмосковье установлен дифференцированный размер штрафа. Для физических лиц он составляет от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.
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Мария Моисеева