Дачников призвали проверить соленья, которые хранились в погребе

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«Оценивая после прошедшей зимы запасы солений, нужно в первую очередь выяснить, как долго они хранятся. Домашние консервы пригодны в пищу в течение одного — двух лет, в зависимости от вида и способа приготовления», — пояснила Кашух в беседе с RT.
Врач напомнила о ботулизме, который вызывает бактерия Clostridium botulinum. По ее словам, при хранении банок с консервами при температуре, близкой к комнатной, споры бактерии оживают и выделяют токсины.
Особенно хорошо клостридии сохраняются в банках с грибными и овощными консервами, а также ягодах, перетёртых с сахаром, которые не подвергали термической обработке, предупредила Кашух.
Тем временем эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в разговоре с «Москвой 24» посоветовала дачникам использовать темное хозяйственное мыло и шампуни от блох для борьбы с тлёй на дачном участке.
«Если она появится, когда листья уже окрепли и образовались ягоды, то ничего страшного, скорее всего, не произойдет — будет лишь чуть хуже урожай. Но если тля покроет нежные майские листочки, то она высосет из растения все силы», — пояснила специалист.
Она уточнила, что растение в итоге может не дать урожай или вовсе погибнуть.
Так, Воронова посоветовала сделать раствор из темного хозяйственного мыла и опрыскать им кусты и деревья. Также можно использовать зеленое калийное мыло и шампунь для животных от блох и клещей.
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