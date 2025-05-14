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Дачников призвали проверить соленья, которые хранились в погребе

Врач Кашух: дачникам стоит проверить соленья, которые хранились в погребе
Фото: iStock/HansJoachim

Фото: iStock/HansJoachim

«Оценивая после прошедшей зимы запасы солений, нужно в первую очередь выяснить, как долго они хранятся. Домашние консервы пригодны в пищу в течение одного — двух лет, в зависимости от вида и способа приготовления», — пояснила Кашух в беседе с RT.

Врач напомнила о ботулизме, который вызывает бактерия Clostridium botulinum. По ее словам, при хранении банок с консервами при температуре, близкой к комнатной, споры бактерии оживают и выделяют токсины.

Особенно хорошо клостридии сохраняются в банках с грибными и овощными консервами, а также ягодах, перетёртых с сахаром, которые не подвергали термической обработке, предупредила Кашух.

Тем временем эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в разговоре с «Москвой 24» посоветовала дачникам использовать темное хозяйственное мыло и шампуни от блох для борьбы с тлёй на дачном участке.

«Если она появится, когда листья уже окрепли и образовались ягоды, то ничего страшного, скорее всего, не произойдет — будет лишь чуть хуже урожай. Но если тля покроет нежные майские листочки, то она высосет из растения все силы», — пояснила специалист.

Она уточнила, что растение в итоге может не дать урожай или вовсе погибнуть.

Так, Воронова посоветовала сделать раствор из темного хозяйственного мыла и опрыскать им кусты и деревья. Также можно использовать зеленое калийное мыло и шампунь для животных от блох и клещей.

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Госдума приняла в первом чтении закон о приеме в вузы на платное отделение
14 мая 2025, 19:33

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Закон о госрегулировании приема в вузы на платное обучение приняла Госдума в первом чтении. Проект предлагает закрепить за кабмином право установления числа мест приема на платное обучение по программам высшего образования.
Уточняется, что полномочия могут начать действовать с сентября следующего года. Таким образом платный набор в вузы будет регулироваться для сокращения дефицита квалифицированных кадров. Вузы смогут принимать студентов на платную основу только по утвержденным квотам. Порядок и сроки установления данного объема определит кабмин.

В закон «Об образовании в Российской Федерации» внесут соответствующие изменения.

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#госдума
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Добровольно в рабство: эксперт раскрыл страшные последствия закрытых вечеринок в ОАЭ
Адвокат Багатурия раскрыл схему торговли девушками в ОАЭ
14 мая 2025, 18:14

Фото: iStock/Jordi Salas

Адвокат Вадим Багатурия рассказал NEWS.ru о реальной опасности, которая грозит участницам закрытых вечеринок в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, девушки могут попасть в рабство.
Так он прокомментировал новость об украинской модели Марии Ковальчук, родные которой подозревают, что она стала жертвой работорговцев.
«Что касается убеждений родственников, что Мария стала жертвой торговли людьми, я допускаю, что она попала в сети работорговцев. Но поехала она туда добровольно. Не секрет, что многие красивые молодые девушки в Эмиратах занимаются эскортом. Хоть мы не имеем свидетельств, что Мария была эскортницей, по косвенным она подпадает под эту категорию», — пояснил эксперт.
Он также напомнил, что проституция в арабских странах, включая ОАЭ, запрещена.
«Если какую-то женщину ловят на постыдном занятии, ей грозят денежный штраф и депортация», — предупредил Багатурия.

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#опасность
#депортация
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Стали известны ключевые изменения в правилах зачисления в вузы в 2025 году
Для поступления в вуз требуется согласие на зачисление
14 мая 2025, 18:10

Фото: iStock/Muralinath

Как будет проходить зачисление в вузы в 2025 года рассказал директор по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов.
«Минобрнауки перед началом приёмной кампании 2025 года обновило порядок зачисления в вузы. Несмотря на то что документы ежегодно корректируются, серьёзные изменения происходят редко, но в этом году новшества стали действительно значимыми, а некоторые из них могут стать неожиданностью для абитуриентов и их родителей. Одно из ключевых изменений — возвращение согласия на зачисление», — отметил Хвостов в беседе с RT.

Он уточнил, что ранее зачисление происходило по оригиналу аттестата, на сегодняшний день такую практику отменили.

По словам эксперта, для поступления в ВУЗ необходимо вовремя предоставить документы и подать согласие на зачисление. Сделать это можно, приехав непосредственно в учебное заведение, или через портал «Госуслуги» и сайты вузов.

Кроме того, теперь на «Госуслугах» и на сайтах университетов будут публиковаться списки подающих документы и конкурсные списки.

Тем временем директор IT-колледжа «Хекслет» Антон Васильев рассказал «Газете.Ru» о плюсах поступления в вузы из ссузов.

«Тем, кто планирует работать в сферах, где высшее образование является формальным требованием — например, в медицине, юриспруденции, преподавании или госслужбе — без вузовского диплома не обойтись. То же касается некоторых направлений в IT», — пояснил эксперт.

При этом он напомнил, что с 2025 года поступить в вуз после колледжа можно будет по внутренним экзаменам, то есть без ЕГЭ. Однако такая возможность будет только в случае, если специальность в колледже и вузе совпадает. Кроме того, многие университеты предлагают выпускникам ссузов специальные сокращённые программы обучения.

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В Госдуме нашли способ отказаться от практики отключения горячей воды в РФ
Депутат Глазкова: отказаться от ежегодного отключения горячей воды возможно
14 мая 2025, 17:47

Фото: iStock/nikkytok

Чтобы отказаться от ежегодного отключения горячей воды, необходимо все объекты ЖКХ забрать у частных подрядчиков и передать под государственный контроль. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова.
«До тех пор, пока объекты коммунального хозяйства не будут переданы в госсобственность, этот коллапс так и будет продолжаться. Мы так и будем наблюдать рост цен, постоянные отключения воды на длительные периоды», — объяснила депутат.

По ее словам, в систему ЖКХ нужно вкладывать средства для ее эффективной работы, но у частных подрядчиков нет нужного количества денег.

Напомним, совсем скоро в Москве и Подмосковье начнётся плановое отключение горячей воды для подготовки к следующему сезону теплоснабжения. О том, когда начнутся профилактические и ремонтные работы на системах водоснабжения, а также как подготовиться к отсутствию горячей воды, читайте в материале «Радио 1».

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Принудительная проституция: стало известно, что на самом деле произошло с украинской моделью Ковальчук в ОАЭ
Представитель «Альтернативы» Файрушина: модель Ковальчук могла попасть в рабство
14 мая 2025, 17:29

Мария Ковальчук (фото: Instagram* @ae3marylu)

Украинская модель Мария Ковальчук могла стать участницей закрытой вечеринки с дубайскими шейхами и столкнуться с сексуальной эксплуатацией, сообщила сотрудница организации по борьбе с современным рабством «Альтернатива» Арина Файрушина.
Она напомнила, что девушку нашли в тяжелом состоянии на обочине дороги.

Согласно информации в интернете, Ковальчук присутствовала на вечеринке, после чего исчезла, а затем была обнаружена на обочине. Такие закрытые мероприятия часто заканчиваются трагически для девушек. Непонятно, что происходит на этих вечеринках, но после них многие девушки пропадают. Чаще всего они становятся жертвами торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, рассказала Файрушина изданию NEWS.ru.

Она также отметила, что россиянки, украинки и женщины из других постсоветских стран нередко становятся жертвами сексуального рабства в ОАЭ, на Северном Кипре и в Бахрейне. Некоторые из них ищут работу или пытаются построить карьеру модели, другие знакомятся с мужчинами в интернете, влюбляются и приезжают в гости.

Часто такие мужчины представляются арабскими шейхами, обещая замужество и богатство. В итоге это приводит к сексуальной эксплуатации и принудительной проституции.

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