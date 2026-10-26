Эксперт назвала безопасные способы вывести пятна от травы с одежды
Руководитель системы управления знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова объяснила, что следы травы относятся к танинным загрязнениям. Подходящее средство зависит от цвета вещи и типа волокон: ошибка при чистке способна испортить материал.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист посоветовала очищать белый хлопок и лен кислородным отбеливателем. Средство нужно нанести на загрязненный участок по инструкции, затем отправить изделие в стирку с порошком. При желании допустимо добавить порцию отбеливателя в барабан машины.
Если зеленый след остался после стирки, процедуру разрешается провести еще раз. При этом кислородные составы не подходят для шерстяных и шелковых вещей.
Для цветного хлопка, льна и синтетики Рыжкова рекомендует 3%-ную перекись водорода. Раствор наносят в небольшом количестве, слегка прогревают участок паром и смывают прохладной чистой водой. При необходимости обработку повторяют.
Перед чисткой цветной одежды перекисью стоит проверить реакцию ткани на незаметном месте — например, на внутренней стороне подгиба. Это поможет убедиться, что краситель не потеряет цвет.
Эксперт не советует использовать лимонный сок, соль и соду. Такие домашние методы часто не убирают травяные следы и вредят волокнам. От хлорсодержащих средств, включая белизну, и сильнокислотных пятновыводителей тоже лучше отказаться: они способны деформировать ткань.
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