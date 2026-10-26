Эксперт назвала безопасные способы вывести пятна от травы с одежды

26 октября 2026, 07:18

При стирке лимон, соль, хлорка и сода не помогут вывести пятна от травы

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Руководитель системы управления знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова объяснила, что следы травы относятся к танинным загрязнениям. Подходящее средство зависит от цвета вещи и типа волокон: ошибка при чистке способна испортить материал.