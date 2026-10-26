В России может появиться специальный знак для потерявшихся на вокзалах детей
В России предложили ввести единый знак для обозначения мест, куда необходимо подойти детям, которые потерялись на вокзалах, в аэропортах и на других транспортных объектах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора идеи, члена комиссии по развитию пассажирских перевозок Киру Доросеву.
Инициатива прозвучала на заседании комиссии по семейноцентричности Общественного совета при Минтрансе России. Дело в том, что сейчас единого обозначения нет: где-то несовершеннолетних ориентируют на узнаваемый символ, как «Метроша» в московском метро, в то время как в других местах размещают текстовые инструкции. Иногда важную информацию найти тяжело, а в худших случаях она полностью отсутствует.
По мнению Доросевой, требуется разработать простой и запоминающийся символ, который будет использоваться на различных транспортных объектах. Он должен быть хорошо заметным и везде работать одинаково. Взрослые будут заранее рассказывать о символе своему ребёнку, чтобы тот знал, к кому обращаться или куда идти за помощью. В дальнейшем практику можно распространить на торговые центры, стадионы, концертные площадки, многолюдные улицы и туристические достопримечательности.
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