В России может появиться специальный знак для потерявшихся на вокзалах детей

26 октября 2026, 02:40

РИА Новости: В РФ могут разработать единый знак для потерявшихся на вокзалах детей

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В России предложили ввести единый знак для обозначения мест, куда необходимо подойти детям, которые потерялись на вокзалах, в аэропортах и на других транспортных объектах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора идеи, члена комиссии по развитию пассажирских перевозок Киру Доросеву.