Роспотребнадзор запросил у СМИ сведения после сообщений о вирусе Коксаки в детсадах
Издание, распространившее сообщения о случаях заболевания вирусом Коксаки в российских детских садах, получило официальный запрос от Роспотребнадзора с просьбой предоставить все имеющиеся сведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Чаще всего от вирусом Коксаки заражаются дети до десяти лет. Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что на 42-й неделе роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией в России не зафиксировано. Также не поступало сведений о случаях заражения несовершеннолетних от сверстников, вернувшихся из-за границы.
20 октября заместитель главного врача «Дубненской больницы», врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» рассказал о главных симптомах заболевания вирусом Коксаки. Они достаточно разнообразны и специфичны и включают в том числе рвоту, высокую температуру и боль в горле. Подробности читайте в нашем материале.
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