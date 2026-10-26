Роспотребнадзор запросил у СМИ сведения после сообщений о вирусе Коксаки в детсадах

26 октября 2026, 06:21

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Издание, распространившее сообщения о случаях заболевания вирусом Коксаки в российских детских садах, получило официальный запрос от Роспотребнадзора с просьбой предоставить все имеющиеся сведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.