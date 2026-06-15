Турагент назвала доступные для россиян направления для летнего отдыха
Вьетнам, Сейшельские острова и Мальдивы остаются качественными и открытыми для российских туристов местами. Турагент Наталия Ансталь также обратила внимание на Занзибар — направление, которое недавно стало доступно для полётов из России.
Как сообщила NEWS.ru представитель туристической отрасли Наталия Ансталь, для летнего отпуска отлично подходит Вьетнам: именно в тёплый период там наступает пик сезона в Нячанге. Из новых маршрутов эксперт выделила Занзибар — с появлением прямых рейсов туда можно отправиться к океану, чтобы полюбоваться бирюзовой водой, черепахами, дельфинами и богатым подводным миром. Также она отметила, что сейчас на Мальдивы и Сейшелы предлагают туры по очень привлекательным ценам.
Кроме того, турэксперт посоветовала обратить внимание на Китай, в том числе на остров Хайнань, сезонность на котором совпадает с тайской. Поездку на Хайнань, добавила она, удобно комбинировать с экскурсиями в Пекин или Шанхай. При этом традиционно популярные у россиян Турция и Египет, по словам Ансталь, никто не отменяет — эти направления по‑прежнему востребованы и летом.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили, что минимальная стоимость зарубежной поездки на неделю-полторы составит около 100–150 тысяч рублей на взрослого и 80–100 тысяч на ребёнка. Более дешёвые варианты встречаются, но, как отметили в АТОР, низкая цена обычно оборачивается очень скромным сервисом — даже при формальной пятизвёздочности отеля.
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