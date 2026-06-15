Турагент назвала доступные для россиян направления для летнего отдыха

15 июня 2026, 12:24

Наталия Ансталь порекомендовала Вьетнам, Занзибар и Мальдивы для поездки в тёплый сезон

Фото: iStock/Firushan Numaan

Вьетнам, Сейшельские острова и Мальдивы остаются качественными и открытыми для российских туристов местами. Турагент Наталия Ансталь также обратила внимание на Занзибар — направление, которое недавно стало доступно для полётов из России.