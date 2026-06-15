Стало известно, сколько стоит отдых «все включено» в Турции

15 июня 2026, 11:25

АТОР: туры в Турцию неожиданно подешевели перед летом

Фото: iStock/margouillatphotos

Отдых в Турции по системе «все включено» в июле обойдется российским туристам минимум в 120 тыс. рублей на двоих за 10 дней при бронировании в июне. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).