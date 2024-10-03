Россияне раскрыли свои самые популярные развлечения года

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Исследование Почта Банка показало, что самыми популярными развлечениями россиян в этом году стали боулинг, а также парки аттракционов и бильярд.
Так, траты на боулинг выросли у граждан на 6% в сравнении с прошлогодними показателями, расходы на парки аттракционов поднялись на 4%, на бильярд – на 3%.
Как передаёт Газета.ру, наоборот, россияне стали тратить меньше средств на такие виды досуга, как танцклубы и студии, спортивные клубы и секции.
Ранее исследование Банка Синара показало, что россияне сократили покупки на маркетплейсах этим летом. Как объяснили эксперты, связано такое падение интереса граждан к подобным покупкам в первую очередь с сезоном отпусков.
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Как передаёт Газета.ру, наоборот, россияне стали тратить меньше средств на такие виды досуга, как танцклубы и студии, спортивные клубы и секции.
Ранее исследование Банка Синара показало, что россияне сократили покупки на маркетплейсах этим летом. Как объяснили эксперты, связано такое падение интереса граждан к подобным покупкам в первую очередь с сезоном отпусков.
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Мелисса Тимофеева