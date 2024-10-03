Врач Чернышова дала простой совет, как пережить мощную вспышку на Солнце

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Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что на время мощной вспышки на Солнце метеозависимым людям лучше отложить все важные и трудоёмкие дела.
При этом врач подчеркнула, что здоровые люди эту вспышку на себе никак не ощутят.
Ранее сообщалось, что на Солнце произошла одна из самых сильных с 2017 года вспышек. При этом центр вспышки находился на самом краю солнечного диска и был смещён на 60 градусов относительно линии Солнце-Земля.
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«Мой совет на день, в который могут проявиться последствия вспышки, — не планировать серьёзных, трудозатратных дел. Лучше перенести большое мероприятие, например важное совещание, отчёт или генеральную уборку дома, по возможности провести этот день в лёгком необременительном режиме», — пояснила в беседе с NEWS.ru Чернышова.
Ранее сообщалось, что на Солнце произошла одна из самых сильных с 2017 года вспышек. При этом центр вспышки находился на самом краю солнечного диска и был смещён на 60 градусов относительно линии Солнце-Земля.
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Мелисса Тимофеева