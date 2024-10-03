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Врач Чернышова дала простой совет, как пережить мощную вспышку на Солнце

Врач Чернышова рекомендовала отложить важные дела
03 октября 2024, 21:01
Фото: iStock/remotevfx

Фото: iStock/remotevfx

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что на время мощной вспышки на Солнце метеозависимым людям лучше отложить все важные и трудоёмкие дела.
При этом врач подчеркнула, что здоровые люди эту вспышку на себе никак не ощутят.

«Мой совет на день, в который могут проявиться последствия вспышки, — не планировать серьёзных, трудозатратных дел. Лучше перенести большое мероприятие, например важное совещание, отчёт или генеральную уборку дома, по возможности провести этот день в лёгком необременительном режиме», — пояснила в беседе с NEWS.ru Чернышова.



Ранее сообщалось, что на Солнце произошла одна из самых сильных с 2017 года вспышек. При этом центр вспышки находился на самом краю солнечного диска и был смещён на 60 градусов относительно линии Солнце-Земля.

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#земля
#солнце
#врач
#люди
#здоровье
Названы законопроекты, которые Мособлдума примет до конца года
03 октября 2024, 20:58

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума утвердила план работы на заключительный квартал текущего года. Он включает более 120 мероприятий, 54 из которых – разработка законопроектов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Нам предстоит принять ряд важных законопроектов, регулирующих социально-экономическое развитие Московской области. Самые значимые касаются принятия бюджета региона на будущий год и на плановый период 2026 и 2027 годов, соцподдержки семьи и детей, регулирования рынка труда», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ранее сообщалось, что на том же заседании Мособлдума досрочно прекратила полномочия председателя комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ Игоря Коханого. Он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.

Комитет теперь возглавит Олег Гаджиев, ранее занимавший пост председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Его место, в свою очередь, займёт член комитета Максим Коркин.

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#игорь брынцалов
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Депутат Останина назвала ещё одну серьёзную угрозу безопасности России
Депутат Останина назвала убыль населению опасностью для страны
03 октября 2024, 20:41

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что ежегодная убыль населения создаёт серьёзную опасность для нашей страны.
«Задачи, которые сейчас стоят перед нашей страной в части демографии, по своим масштабам сродни специальной военной операции, которую мы проводим. Демографический провал последних лет — это минус 500 тыс. россиян ежегодно. Такая убыль населения грозит утратой национальной идентичности. Это угроза нашей безопасности», — пояснила в беседе с NEWS.ru Останина.

Ранее Нина Останина отметила, что идея об ответственности родителей квадроберов вплоть до лишения их родительских прав является слишком радикальной.

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#операции
#демография
#население
#россия
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Священник Савченко раскрыл отношение Церкви к квадроберам
Священник Савченко назвал квадроберство игрой
03 октября 2024, 20:20

Фото: iStock/worldwidephotoweb

Священнику Храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко заявил, что квадроберство является лишь игрой, которая немного вышла за рамки привычного.
Он отметил, что некоторые культуры мира действительно очень ценили животных, а люди в них присваивали себе их имена и повадки.

«Но в русской христианской культуре действительно не принято давать людям прозвища животных, так же, как и нельзя называть животных именами людей», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Савченко.

При этом он считает слишком строгие ограничительные меры к этому явлению излишними.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что появившийся в продаже корм для квадроберов может вызывать зависимость.

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#имена
#люди
#церковь
#религия
#православие
#животные
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Диетолог Королева заявила об опасности корма для квадроберов
Диетолог Королева заявила о возможной зависимости от корма для квадроберов
03 октября 2024, 19:53

Фото: iStock/Diy13

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что появившийся в продаже корм для квадроберов может вызывать зависимость.
При этом, она отметила, что это не самый плохой и некачественный продукт.

«Но такой продукт будет хотеться снова и снова, так как он содержит жир в сочетании с сахаром. Такой продукт будет любим не только детьми, но и многими взрослыми. Такого рода составы — жир с солью или жир с сахаром — воздействуют на дофаминовые зоны в структурах мозга, где происходит выработка этого гормона. Но ресурс дофамина не бесконечный, и человек постепенно перетекает в состояние депрессии. Поэтому потребность в таком продукте только возрастает», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Ранее сообщалось, что на российских маркетплейсах стали продаваться корма для квадроберов.

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#корм
#человек
#питание
#продукты
#здоровье
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Перечислены профессии, которые скоро могут быть полностью заменены ИИ
IT-эксперт Дёмин: ИИ заменит бухгалтеров и переводчиков
03 октября 2024, 19:41

Фото: iStock/KangeStudio

Коммерческий директор российского производителя оборудования для ИТ-инфраструктуры Владислав Дёмин заявил, что в скором будущем искусственный интеллект сможет заменить секретарей, бухгалтеров и переводчиков.
«ИИ в последнее время начал заменять копирайтеров и личных ассистентов. А на смену операторам кол-центров теперь пришли чат-боты и виртуальные помощники. ИИ позволяет автоматизировать рутинные задачи и оптимизировать процесс работы. В дальнейшем нейросети смогут заменить секретарей, бухгалтеров, администраторов, переводчиков. IT-сфера предоставляет новые возможности и меняет существующие стандарты», — добавил в беседе с Газета.ру Дёмин.

Вместе с тем новые технологии не просто нивелируют привычные всем профессии, но и создадут новые, считает специалист.

Ранее сообщалось, что самыми дефицитными профессиями в России стали врачи, токари, дворники, шлифовщики, фрезеровщики, повара, продавцы-консультанты.

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#технологии
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#профессии
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Россияне раскрыли свои самые популярные развлечения года
Исследование: Самые популярные развлечения россиян – боулинг и бильярд
03 октября 2024, 19:30

Фото: iStock/alfexe

Исследование Почта Банка показало, что самыми популярными развлечениями россиян в этом году стали боулинг, а также парки аттракционов и бильярд.
Так, траты на боулинг выросли у граждан на 6% в сравнении с прошлогодними показателями, расходы на парки аттракционов поднялись на 4%, на бильярд – на 3%.

Как передаёт Газета.ру, наоборот, россияне стали тратить меньше средств на такие виды досуга, как танцклубы и студии, спортивные клубы и секции.

Ранее исследование Банка Синара показало, что россияне сократили покупки на маркетплейсах этим летом. Как объяснили эксперты, связано такое падение интереса граждан к подобным покупкам в первую очередь с сезоном отпусков.

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#отпуск
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#исследование
#расходы
#россияне
#траты
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Серпуховский волонтёр Фёдоров стал участником Всероссийского форума
03 октября 2024, 19:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Девять участников представляют Московскую области на VIII Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев. К ним присоединился и Вячеслав Фёдоров из Серпухова, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Вячеслав Борисович – не просто волонтёр, но и неоднократный лауреат премии губернатора «Наше Подмосковье», а также Фонда президентских грантов. Помимо этого, он руководит серпуховским Добро.Центром «Технологи добра», – пояснили в пресс-службе.
Активисты обсуждают на форуме актуальные проблемы «серебряного» добровольчества, осваивают навыки эффективной деятельности в этой сфере. Обмен опытом с коллегами из разных регионов позволяет участникам форума получить новые идеи.

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#премия
#губернатор
#московская область
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Депутат Останина объяснила критику идеи лишать прав родителей квадроберов
03 октября 2024, 19:04

Фото: iStock/Diy1

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что идея об ответственности родителей квадроберов вплоть до лишения их родительских прав является слишком радикальной.
Она рекомендовала перестать запугивать граждан такими мерами.

«Пока не получила широкого распространения эта агрессивная субкультура. Давайте не будем торопиться, у нас своя культура. Называть это движением и за это вводить уголовные и административные сроки, давайте как минимум докажем, что это широкое движение общественное. Где у нас статистика, что дети массово увлекаются квадробингом? Куда торопимся с этими мерами репрессивными? Хватит родителей пугать», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Останина.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что введение ответственности для родителей детей-квадроберов необходимо, поскольку это движение негативно влияет на неокрепшие умы подрастающего поколения.

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#дети
#культура
#движение
#статистика
#депутат
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Быки Демут-Малиновского в Петербурге будут отреставрированы к концу года
03 октября 2024, 18:43

Фото: iStock/zilli

Реставрация быков Демут-Малиновского в Санкт-Петербурге, которые украшали въезд на территорию бывшего мясокомбината, завершат до конца декабря этого года. Об этом сообщили в Комитете по госконтролю, использованию и охране памятников.
«Сейчас на основании разрешения, выданного КГИОП на срок до 31 декабря 2024 года, ведутся работы по реставрации скульптур», – прокомментировали «Петербургскому дневнику» в Смольном.

Тем временем в Кемерове завершилось благоустройство дворовых территорий города. По словам мэра города Дмитрий Анисимов, в разных районах преобразилось больше 600 дворов.

«Жители имеют право контролировать работы на всех этапах и активно это делают. Немало корректив вносится уже в процессе ремонта. Приёмку тоже осуществляют жители. Без их одобрения двор просто не будет сдан. Но и после завершения работ подрядчик обязан устранять недочёты, гарантия на отремонтированный двор составляет пять лет», — приводит «Сiбдепо» слова Анисимова.

Ранее сообщалось, что в Москве заканчиваются работы по благоустройству возле причалов регулярного речного электротранспорта «Кутузовский» и «Сити-Багратион».

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#благоустройство
#жители
#санкт-петербург
#скульптура
#реставрация
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