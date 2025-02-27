Эксперт назвала лучшее время для поиска работы

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Работодатели чаще всего публикуют новые вакансии по вторникам. Когда лучше искать работу, рассказали в сервисе «Работа.ру».
«Поиск подходящих вакансий и отправку откликов работодателям, судя по статистике, лучше планировать на первую половину любого рабочего дня — так для соискателей доступно наибольшее число новых предложений», — рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с «Известиями».
По ее словам, в текущем году активность работодателей по дням недели практически не меняется. Однако новые вакансии чаще всего появляются после обеда.
Тем не менее больше всего предложений в IT появляется по средам после 12:00, а в торговле — по понедельникам с 12:00 до 15:00. На производство людей чаще ищут по средам с 14:00 до 16:00 часов. При этом вакансии в строительстве чаще открываются в понедельник и вторник.
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