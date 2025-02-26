В Подмосковье приглашают на постоянную и сезонную работу лесных специалистов

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Специалистов шести профессий приглашает на сезонную и постоянную работу Комитет лесного хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Вакансии открыты на всех 28 лесопожарных станциях региона. Здесь ждут лесных пожарных, диспетчеров, водителей, трактористов, механиков и слесарей по ремонту автомобилей», — говорится в сообщении.Лесопожарные станции, куда приглашают сотрудников, расположены на территории следующих городских округов: Щёлково, Богородский, Шатура, Воскресенск, Чехов, Дмитровский, Талдомский, Егорьевск, Ступино, Истра, Серпухов, Клин, Сергиево-Посадский, Коломна, Раменский, Лотошино, Павлово-Посадский, Луховицы, Орехово-Зуевский, Можайский, Одинцовский и Наро-Фоминский.
Подробную информацию о вакансиях и условиях труда можно получить в отделе кадров Центрлесхоза по телефону: +7-498-602-22-99 (доб. 59-063) или через электронную почту centrles-ok@mail.ru.
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Лев Каштанов