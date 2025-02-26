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В Подмосковье приглашают на постоянную и сезонную работу лесных специалистов

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Специалистов шести профессий приглашает на сезонную и постоянную работу Комитет лесного хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Вакансии открыты на всех 28 лесопожарных станциях региона. Здесь ждут лесных пожарных, диспетчеров, водителей, трактористов, механиков и слесарей по ремонту автомобилей», — говорится в сообщении.
Лесопожарные станции, куда приглашают сотрудников, расположены на территории следующих городских округов: Щёлково, Богородский, Шатура, Воскресенск, Чехов, Дмитровский, Талдомский, Егорьевск, Ступино, Истра, Серпухов, Клин, Сергиево-Посадский, Коломна, Раменский, Лотошино, Павлово-Посадский, Луховицы, Орехово-Зуевский, Можайский, Одинцовский и Наро-Фоминский.

Подробную информацию о вакансиях и условиях труда можно получить в отделе кадров Центрлесхоза по телефону: +7-498-602-22-99 (доб. 59-063) или через электронную почту centrles-ok@mail.ru.

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Подмосковные спортсмены стали победителями и призёрами международного турнира по кендо
Подмосковные спортсмены стали победителями и призёрами турнира по кендо
26 февраля 2025, 11:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области стали победителями и призёрами первенства и Кубка России по кендо. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Турниры прошли в Мытищах в рамках II Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». На него собрались более 90 спортсменов со всей России», – говорится в сообщении.
Воспитанники Егорьевска школы кендо заняли весь пьедестал почёта в категории 15-17 лет. Кирилл Данилов завоевал золото в юниорских индивидуальных соревнованиях, серебро – у Александра Ильина. Бронзовым призёром стал Никита Покушев.

Среди участников 11-14 лет ребята из Егорьевска тоже показали высокие результаты. Второе место взял Даниил Ворожейкин, третье занял Артём Гранков.

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Мастер-классы «Каникулы в колледже» посетили более 2 тыс. школьников Подмосковья
26 февраля 2025, 10:57

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 2 тысяч девятиклассников из подмосковных школ приняли участие в мастер-классах профориентационного проекта «Каникулы в колледже», который стартовал в четырёх подразделениях колледжа «Подмосковье», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В рамках проекта «Каникулы в колледже» на прошлой неделе для школьников из Клина, Химок и Лобни проводили мастер-классы по ремонту автомобилей, сестринскому делу, кулинарии и по многим другим специальностям», — говорится в сообщении.
Помимо занятий, в проект вошли ознакомительные экскурсии: ребятам показали лаборатории и учебные аудитории, продемонстрировали работу учебного оборудования, а потом накормили обедом в студенческой столовой. Кроме того, ребята пообщались со студентами колледжа, которые рассказали им о специфике обучения и преимуществах той или иной профессии.

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Организаторы начали принимать заявки на Всероссийский фестиваль «Душа баяна»
26 февраля 2025, 10:46

Фото: iStock / Sehenswerk

Стартовал приём заявок на III Всероссийский фестиваль «Душа баяна», который пройдёт с апреля по сентябрь этого года в восьми федеральных округах. Об этом сообщили организаторы конкурса.
«В фестивале могут принять участие на безвозмездной основе любительские и профессиональные творческие коллективы, а также исполнители без ограничения по возрасту. Обладатели Гран-при фестиваля на региональных этапах получат главный приз - профессиональный музыкальный инструмент: баян, аккордеон или гармонь. Также вместе с лауреатами I степени они будут приглашены в Москву на суперфинал, который состоится с 17 по 19 ноября, где выступят в гала-концерте с участием звёзд российской эстрады», – говорился в сообщении.
Пождать заявку на конкурс можно по ссылке.

Всероссийский фестиваль «Душа Баяна» включён в перечень олимпиад и других интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей.

В 2023-2024 годах фестиваль «Душа баяна с успехом прошёл при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Это уникальный по формату фестиваль, объединяющий все существующие жанры и направления исполнительского искусства: инструментальный, вокальный, хореографический, театральный, цирковой и другие.

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#музыка
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На подмосковном госпортале появилась новая услуга для НКО
26 февраля 2025, 10:25

Фото: istockphoto.com/Pakin Jarerndee

Социально ориентированные некоммерческие организации Московской области получили возможность оформить заключение о соответствии услуг в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Теперь НКО могут пройти оценку качества оказания общественно полезных услуг и оформить заключение о соответствии в электронном виде. Для этого достаточно заполнить заявление на областном портале госуслуг и приложить сканы документов. Ответ поступит в личный кабинет заявителя», — сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Отмечается, что заявления на получение оценки качества оказываемых услуг социально ориентированные НКО могут заполнить по трём разным сферам — культуры, спорта и туризма. Услуга предоставляется бесплатно, срок её оказания — 21 рабочий день.

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Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности на водоёмах в канун весны
26 февраля 2025, 10:15

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Лёд на водных объектах Подмосковья в последнюю неделю зимы становится всё более ненадёжным. Об этом граждан предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.
Там отметили, что в преддверии весны ледяная корка превращается в хрупкую поверхность. Между тем многие любители активного отдыха хотят проводить больше времени на свежем воздухе, чтобы насладиться первыми солнечными днями.

Специалисты рекомендуют выходить на лёд только тогда, когда его толщина достигает как минимум 10 см. Однако даже на одном водоёме толщина ледяного покрова может сильно различаться, и человек может в любой момент провалиться в холодную воду.
«Самый тонкий лёд образуется на участках с торфяным дном, болотистыми берегами и быстрыми подводными течениями. Также с рыхлой ледяной массой можно столкнуться в местах, где есть большие сугробы, растительность и вмёрзший мусор», – сказал замначальника госучреждения Игорь Сорокин.
Он также подчеркнул, что любителям активного отдыха следует отказаться от алкоголя, так как употребление спиртного перед выходом на лёд может привести к переохлаждению и потере координации.
«Помимо этого, не стоит выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости, иначе можно не заметить трещины и промоины. Проверяйте прочность ледяной поверхности с помощью пешни или лыжной палки. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра вблизи водоёмов, так как малыши могут не осознавать опасности тонкого льда и подвергнуть себя риску. Если же ледяной покров трещит и проседает, не следует паниковать. Нужно медленно вернуться назад тем же путём, которым пришли», – заключил Сорокин.
Работники Мособлпожспаса рекомендуют не выходить на тонкий лёд без необходимости и не рисковать своей жизнью.

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