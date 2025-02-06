Почти половина предложений с зарплатой в 200 тысяч оказалась вакансиями курьеров

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Почти половина предложений о работе с зарплатой от 200 тысяч рублей в Кемеровской области оказалась вакансиями курьеров. К соответстсвующим выводам пришло исследование аналитиков hh.ru. В топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий, как отмечается, попали директор отеля — от 250 тысяч, главбух — 250 тысяч и инженер ПТО — до 250 тысяч.
«Но на самом деле чаще всего работодателям на зарплату в 200 000 нужны не высококвалифицированные специалисты и управленцы, а обычные курьеры (41 % от всех вакансий с доходом от 200 000), водители (9%), машинисты (5%), упаковщики и комплектовщики (2%)», — пишет издание «Сiбдепо», ознакомившееся с результатами исследования.В то же время в Москве нашли самые необычные вакансии. Среди них, сообщает АГН «Москва», оказались специалист по болтологии для одной из крупных компаний, книжный блогер и чайный мастер для проведения дегустаций. Зарплаты на этих позициях предлагались до 500 тысяч рублей, 40 тысяч рублей и 120 тысяч рублей соответственно.
«В столице также требуется создатель путеводителя для путешественников, геймер для сопровождения новых игроков в онлайн-играх и менеджер по продажам воздуха, который должен заниматься реализацией систем вентиляции, увлажнения, очистки и кондиционирования. Такой специалист может зарабатывать до 300 тыс. руб. в месяц», — пишет агентство.Читайте также:
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