На работу в Московскую область приглашают женщин-водителей автобусов

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Мострансавто уже трудятся более 170 женщин-водителей автобусов. На работу в компанию приглашают новых сотрудниц, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Вакансии открыты в разных городах Московской области. Сегодня в компании уже работают 172 сотрудницы. Кандидат на должность водителя автобуса должен иметь среднее общее образование, водительские права категории D и достичь возраста 21 года. Для обладательниц водительских удостоверений категорий B или C действует программа бесплатной профессиональной переподготовки на право управления автомобилями категории D с последующим трудоустройством», – сообщили в ведомстве.К работе за рулём автобуса соискательниц допускают после сдачи экзаменов и прохождения стажировки.
Компания предлагает официальное трудоустройство, конкурентную зарплату, комфортабельные автобусы, бесплатные поездки в транспортных средствах предприятия.
«Для иногородних сотрудников предусмотрено бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тыс. руб. за аренду жилья. Водителям полагается увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путёвки в детские оздоровительные лагеря. Предусмотрены выплаты премии в 10 тыс. руб. по программе «Рекомендация кандидатов», периодические медосмотры за счёт предприятия», – отметили в Минтрансе региона.При устройстве в Мострансавто водители автобусов получают единовременную выплату в 50 тыс. руб. Она предусмотрена для тех, кто не работал в компании в последний год или впервые устраивается на работу в Мострансавто. После получения бонуса водитель должен год отработать в компании.
Актуальные вакансии размещены на сайте Мострансавто в разделе «О компании» / «Вакансии».
Соискатели могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 и +7 (903) 161-92-91.
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Лора Луганская