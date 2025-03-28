Эксперт назвала плюсы и минусы работы на первом курсе

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Работа на первом курсе может быть сложной для студентов из-за высокой нагрузки в вузе, потому следует отдавать предпочтение гибкому графику или неполной занятости, а также стажировкам в различных компаниях. Об этом заявила эксперт «Карьерной академии» MAXIMUM Education Екатерина Болотова. По ее словам, хорошим вариантом может стать фриланс.
«Она отметила, что учебный процесс на первом курсе требует периода адаптации, особенно в условиях новых форматов обучения и больших объемов информации. При неправильном планировании работа может негативно сказаться на успеваемости, а пытаясь совмещать все и сразу, студент рискует быстро выгореть. Важно оценивать свои силы и не перегружать себя», — пишут «Известия» после беседы с экспертом.В то же время аналитики сервиса «Работа.ру» опубликовали топ регионов России с зарплатой от 100 тысяч рублей. Как отмечает RT, изучивший результаты исследования, первые три места заняли ЯНАО, Карелия и Татарстан — в них наибольшая доля вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей. Чаще всего такой доход могут предложить в сфере строительства — 42,8% вакансий.
«В отрасли транспорта и логистики более 100 тыс. рублей указано в 40,3% случаев, а вот зарплату от 150 тыс. рублей можно встретить реже — в 12,7% вакансий. В тройку лидеров вошла и сфера производства — более 100 тыс. рублей здесь предлагают в 35,5% вакансий, более 150 тыс. — в 13,8%», — говорится в материале.Читайте также:
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