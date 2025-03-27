Стало известно, в каком возрасте россияне съезжают от родителей

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В среднем россияне съезжают от родителей примерно в 26 лет, при этом большинство (41%) — в съемную квартиру. К соответствующим выводам пришло исследование «СберСтрахование». При этом 12% опрошенных заявили, что съезжать и вовсе не нужно, так как лучше жить всем вместе.
«Вместе с тем 76% респондентов считают ипотеку наиболее доступным вариантом обзавестись собственным жильем молодой семье, при этом 53% из них подчеркнули ценность финансовой помощи со стороны родителей. К возможности накопить на покупку собственного жилья без кредитов склоняются 6% респондентов, а получить его от государства — 5%», — пишут «Известия», ознакомившиеся с данными исследования.В то же время опрос Level Group показал, что каждый десятый россиянин предпенсионного возраста мечтает переехать, но не имеет такой возможности. Как отмечает «Газета.Ru», изучившая результаты опроса, 15% хотят переехать в другой регион, 9% — за город, а 4% — в другую страну. Большинство ожидающих пенсии респондентов (53%) не хотят и не намерены куда-либо переезжать.
«Те, кто планируют переехать на пенсии, чаще всего выбирают для жизни Москву и Подмосковье (38% опрошенных) и Санкт-Петербург (26%). Каждый пятый (20%) планирует переезд в Крым, а каждый десятый (10%) — в города Краснодарского края», — говорится в материале.Читайте также:
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