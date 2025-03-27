HR-эксперт раскрыла, как справиться с выгоранием

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В борьбе с профессиональным выгоранием помогут границы в отношениях с руководством и клиентами, а также длительный отдых или временный переход на гибкий график работы. Об этом заявила HR-директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Анастасия Алексеева. По ее словам, восстановлению помогут прогулки экскурсии, спорт и массажные процедуры.
«Первое, о чем стоит задуматься, — необходимость расставить с руководством и клиентами границы. Безусловно, случаются неотложные внеплановые задачи и ситуации, которые вытекают из специфики профессии, но они не должны становиться системой», — пояснила эксперт в беседе с «Известиями».Тем временем аналитики Группы Ренессанс Страхование и hh.ru выяснили, что 63% россиян не откладывают деньги на будущее своих детей. Как пишет «Газета.Ru», изучившая данные исследования, при этом 67% опрошенных считают, что если у родителей есть возможность купить детям жилье или оплатить первоначальный взнос, то желательно это сделать. А 23% считают такой шаг и вовсе обязательным.
«Опрос также выявил, что деньги на будущее детей чаще откладывают отцы (44%), тогда как среди женщин таковых 34%. Мужчины также чаще откладывают более крупные суммы. Например, суммами в размере 10-30 тыс. руб. детскую копилку пополняют 8% опрошенных женщин и 13% респондентов-мужчин», — говорится в материале.Читайте также:
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