Эксперт назвала подходящее время для первого трудового опыта

06 октября 2026, 15:30

Подросткам рекомендуют искать работу во время каникул

Фото: istockphoto / catalis

Интерес подростка к самостоятельному заработку может помочь ему развить ответственность, научиться обращаться с деньгами и планировать время. При этом работа не должна мешать учебе, отдыху и общению.





Об этом «Известиям» рассказала руководитель карьерного центра Колледжа городских предпринимателей Эмма Подгорная. По словам эксперта, самостоятельно заключать трудовой договор в России обычно можно с 16 лет. С 15 лет при определенных условиях разрешен легкий труд, а с 14 лет — работа с письменного согласия одного из родителей и в свободное от учебы время.



Для детей младше 14 лет предусмотрены отдельные исключения, в частности участие в создании и исполнении произведений в кино, театре и цирке, а также спортивных мероприятиях.



Подгорная отметила, что подросткам 14–15 лет часто сложно самостоятельно оценить условия вакансии и понять, насколько она им подходит. Среди доступных несовершеннолетним вариантов — благоустройство территорий, несложные курьерские задачи и работа в сфере обслуживания.



При этом Подгорная подчеркнула, что подросткам важно учитывать безопасность и условия работы. Также, по словам Подгорной, она не должна мешать учебе.

«Если к этим важным аспектам подростковой жизни добавить несколько часов ежедневной работы, ребенок будет быстрее уставать, ему станет сложнее концентрироваться и восстанавливаться. Поэтому учеба должна всегда оставаться приоритетом», — подчеркнула специалист.