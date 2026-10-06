Юрист рассказал, какие средства реабилитации можно получить бесплатно
Люди с инвалидностью могут бесплатно получить технические средства реабилитации, если они предусмотрены индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА). Об этом RT рассказал член Общественной палаты России, профессор Вадим Виноградов.
По словам специалиста, медицинские документы и рекомендации врача учитываются при определении необходимых средств, однако конкретный вид и параметры устройства должны быть отражены в ИПРА. Это предусмотрено законом о социальной защите инвалидов.
В перечень входят, в частности, средства передвижения, кресла-коляски, протезно-ортопедические изделия, противопролежневые матрацы и подушки, а также слуховые аппараты. При этом обычный ортопедический матрас в федеральный перечень не входит, но при соответствующих показаниях в ИПРА может быть указан противопролежневый матрац.
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