Мошенники стали выманивать деньги под видом наследства за границей
Эксперт по кибербезопасности Семен Тютюев рассказал о новой схеме мошенничества. Россиянам сообщают о якобы полученном наследстве за границей, которое предлагают перевести в криптовалюте из-за сложностей с переводом крупных сумм.
Как сообщают argumenti.ru, после согласия жертву убеждают оплатить комиссии и другие платежи — якобы за открытие банковского счета и прохождение валютного контроля. Мошенники давят на то, что деньги уже принадлежат человеку и для их получения осталось лишь провести перевод.
Чтобы убедить россиян в существовании наследства, злоумышленники используют поддельные документы, счета, графики, фотографии и видео. Иногда они представляются сотрудниками зарубежных кредитных организаций и утверждают, что деньги действительно находятся на счетах.
Тютюев призвал сразу прекращать общение с теми, кто требует деньги для получения наследства. Он также советует не переводить средства в криптовалюту, не скачивать программы по рекомендациям незнакомцев, не совершать платежи и не открывать электронные кошельки. Полученную информацию эксперт рекомендует проверять через официальные источники.
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