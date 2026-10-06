Мошенники стали выманивать деньги под видом наследства за границей

06 октября 2026, 13:41

Мошенники используют поддельные счета и документы для обмана россиян

Фото: istockphoto / nevodka

Эксперт по кибербезопасности Семен Тютюев рассказал о новой схеме мошенничества. Россиянам сообщают о якобы полученном наследстве за границей, которое предлагают перевести в криптовалюте из-за сложностей с переводом крупных сумм.