Россияне купили тур в Египет за 360 тысяч рублей и попали в грязный номер

06 октября 2026, 14:53

Фото: iStock/Tunatura

Жительница Санкт-Петербурга Дарья и ее друзья купили тур в Египет за 360 тысяч рублей и попали в грязный номер с рваным бельем и сломанным замком. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».