Россияне купили тур в Египет за 360 тысяч рублей и попали в грязный номер
Жительница Санкт-Петербурга Дарья и ее друзья купили тур в Египет за 360 тысяч рублей и попали в грязный номер с рваным бельем и сломанным замком. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
Путевку россияне приобрели у крупного турагентства, услугами которого пользовались и раньше. В этот раз менеджер настойчиво порекомендовала четырехзвездочный отель JAZ Neo Sharks Bay —клиенты выбрали именно его.
Однако после заселения туристы были шокированы. По их словам, кровать занимала почти весь номер, на шкафу виднелись пятна, а постельное белье оказалось порванным и в желтых следах. Вся мебель в комнате была поломана и расшатана, а замок на двери не работал. Постояльцы попросили переселить их в другой номер, но в гостинице за это потребовали доплатить.
Ранее сообщалось, что Египет сохранил статус наиболее удобного зарубежного направления для российских туристов в зимний сезон, включая новогодние даты.
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