Эксперт назвала правила безопасных домашних заготовок
Домашние соления требуют строгого соблюдения гигиены и условий хранения, иначе они могут привести к тяжелому пищевому отравлению. Руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова посоветовала тщательно готовить тару, выбирать качественные овощи и не хранить консервацию годами. Об этом сообщает «Лента.ру».
Для заготовок подойдут только целые банки без трещин, сколов и ржавчины. Крышки лучше брать новые. Перед использованием тару нужно вымыть в теплой воде с содой либо моющим средством, хорошо ополоснуть и простерилизовать.
Банки можно обработать паром, прокипятить в кастрюле, прогреть в духовке или микроволновой печи. При кипячении на дно емкости следует положить ткань: она защитит стекло от повреждений. Воду нужно нагревать постепенно, поскольку резкий перепад температуры способен расколоть банку.
Крышки допускается стерилизовать отдельно. После закатки важно проверить герметичность: для этого банку переворачивают и осматривают, нет ли подтеков.
Анищенкова подчеркнула, что для консервации нельзя использовать подпорченные овощи или грибы. Нагрев не устранит опасность, если продукт уже начал разлагаться.
Эксперт рекомендует рассчитывать объем заготовок на один сезон. Перед тем как поставить соления на стол, стоит проверить запах, вид содержимого и целостность крышки. Любые подозрения на порчу — повод отказаться от продукта.
Хранить банки следует в сухом, прохладном и темном месте со стабильной температурой. Подойдут кладовая или антресоли. Погреб не всегда отвечает этим требованиям: сырость, плесень и перепады температуры провоцируют коррозию крышек и ухудшают качество консервации.
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