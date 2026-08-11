Эксперт назвала правила безопасных домашних заготовок

11 августа 2026, 08:59

Эксперт по продуктам Анищенкова: Крышки можно использовать только новые

Фото: iStock/Antonuk

Домашние соления требуют строгого соблюдения гигиены и условий хранения, иначе они могут привести к тяжелому пищевому отравлению. Руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова посоветовала тщательно готовить тару, выбирать качественные овощи и не хранить консервацию годами. Об этом сообщает «Лента.ру».