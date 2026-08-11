«Русский Стандарт»: средний чек оплаты ветуслуг снизился на 5,2%

11 августа 2026, 08:32

Фото: iStock/MaskaRad

Россияне в первом полугодии 2026 года стали оставлять меньше денег за один визит в ветеринарную клинику. Средний чек сократился с 3242 до 3072 рублей, или на 5,2% в годовом выражении. При этом траты за одну покупку в зоомагазинах выросли на 4,4% — до 1315 рублей против 1259 рублей годом ранее.