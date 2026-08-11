«Русский Стандарт»: средний чек оплаты ветуслуг снизился на 5,2%
Россияне в первом полугодии 2026 года стали оставлять меньше денег за один визит в ветеринарную клинику. Средний чек сократился с 3242 до 3072 рублей, или на 5,2% в годовом выражении. При этом траты за одну покупку в зоомагазинах выросли на 4,4% — до 1315 рублей против 1259 рублей годом ранее.
Как сообщили «Газете.Ru» в банке «Русский Стандарт», женщины совершили большую часть платежей, связанных с домашними животными. Их доля достигла 62% в ветеринарных клиниках и 57% среди покупателей зоотоваров.
Мужчины при меньшем числе операций тратили больше за раз. Средняя стоимость ветеринарных услуг для них составила 3091 рубль, для женщин — 3060 рублей. В зоомагазинах клиенты-мужчины оставляли в среднем 1397 рублей, тогда как клиентки — 1255 рублей.
Самые высокие чеки зафиксировали у россиян в возрасте от 51 до 60 лет. За приемы и лечение питомцев эта группа платила в среднем 3162 рубля, за товары для животных — 1598 рублей.
Посетители в возрасте 41–50 лет заняли вторую строчку по расходам на ветеринарные услуги: их средний чек достиг 3122 рублей. Среди клиентов 31–40 лет он составил 2485 рублей, у молодых людей от 21 до 30 лет — 2382 рубля.
В магазинах для животных покупатели 41–50 лет в среднем тратили 1262 рубля. Россияне 31–40 лет оставляли 1189 рублей за покупку, а аудитория 21–30 лет — 971 рубль.
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