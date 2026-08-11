Россияне привозят из поездок новые блюда и пищевые привычки
Россияне нередко переносят гастрономические впечатления из поездок в домашнее меню. Блюда, впервые попробованные в отпуске, продолжают есть 84% участников опроса: 29% делают это регулярно, еще 55% — время от времени.
В беседе с «Газетой.Ru» сервис «Пакет» от X5 сообщил, что чаще всего путешественники сохраняют интерес к национальной кухне — этот вариант выбрали 65% респондентов. Местные десерты и выпечку назвали 51%, столько же — напитки. Традиционные завтраки привлекают 36% опрошенных, уличная еда — 32%.
Готовые блюда и продукты, знакомые по отпуску, покупают 33% россиян. Повторить рецепты на своей кухне предпочитают 24%. Главным барьером для готовки участники исследования считают нехватку времени — 56%. Поиск редких ингредиентов осложняет задачу для 52%, а 44% не знают оригинальный способ приготовления.
Почти две трети респондентов, 61%, хотят добавить в рацион больше разнообразия. Удивить родных стремятся 49% участников. Еще для 32% домашняя еда из путешествий помогает сохранить ощущение отдыха.
Рецепты чаще всего ищут в интернете — так поступают 76% опрошенных. На собственную память полагаются 11%, идеи из социальных сетей используют 9%. Записывают рецепты у местных жителей во время поездок лишь 4%.
Путешествия меняют отношение к привычным продуктам у 87% россиян. Каждый пятый из них — 18% — замечает это после каждого отпуска. После возвращения 42% начинают покупать продукты, открытые во время поездки.
В повседневном меню чаще всего приживаются соусы, специи и приправы — 63%. Сыры выбирают 56% участников, колбасные изделия — 54%, сладости — 48%, фрукты и ягоды — 39%.
У 32% респондентов новые пищевые привычки сохраняются несколько месяцев, у 30% — около месяца. Год они держатся у 6% опрошенных, полгода — у 5%. У 8% интерес к отпускным вкусам исчезает уже через неделю. В исследовании участвовали свыше тысячи россиян.
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