Россияне привозят из поездок новые блюда и пищевые привычки

11 августа 2026, 07:12

Более 80% опрошенных россиян едят блюда, которые попробовали в путешествии

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Россияне нередко переносят гастрономические впечатления из поездок в домашнее меню. Блюда, впервые попробованные в отпуске, продолжают есть 84% участников опроса: 29% делают это регулярно, еще 55% — время от времени.