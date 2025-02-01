Эксперт назвала признаки игромании

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Главным признаком игромании является рост времени, проведенного за компьютером. Об этом заявила руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. По ее словам, еще один сигнал — это отказ от старых хобби и увлечений в пользу видеоигр.
«Зависимые часто отрицают проблему и избегают разговоров о ней. Не стоит усугублять ситуацию резким запретом. Полезнее будет занять свободное время подростка здоровыми активностями. В тяжелых случаях лучше сразу обратиться за помощью к специалистам», — объяснила Лещинская в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь детский психолог Дарья Дугенцова поддержала инициативу о возвращении дискотек в школах. В разговоре с RT эксперт пояснила, что с 12 лет подростки переходят с учебной деятельности на интимно-личностные отношения.
«То есть (ребенку. — прим.ред.) уже интересно, что у него общего с одноклассниками, чем они интересуются, как они смотрят на жизнь... В этот момент они учатся дружить и одновременно выстраивать отношения. Что мальчик с девочкой, что просто друзья», — указала специалист.Читайте также:
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